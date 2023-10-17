回函全文曝！邀柯辦磨合出折衷方案　侯辦盼：三天內進行二次會面

王美惠遭指前瞻爭取不力　陳建仁闢謠：應由市府提出計畫申請

▲王美惠遭指爭取前瞻補助不力，對此陳建仁質詢時也解釋稱，前瞻競爭型補助計畫應是地方政府要提出申請。（圖／王美惠辦公室提供）
▲王美惠遭指爭取前瞻補助不力，對此陳建仁質詢時也解釋稱，前瞻競爭型補助計畫應是地方政府要提出申請。（圖／王美惠辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

審計部月前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，其中嘉義市補助款為全台最後一名，對此國民黨立委參選人批評現任立委王美惠爭取不力「做不好就換人來做」，對此王美惠今（17）日質詢時行政院長陳建仁表示，前瞻被污名化政府應該要主動說明清楚。陳建仁解釋，前瞻競爭型補助計畫，是縣市地方政府要提出申請，中央部會才能審核補助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於對手指控爭取前瞻補助不力，王美惠表示，前瞻計劃的成果全民有目共賭，但在資訊揭露上不明朗，容易讓外界對計畫產生誤解，加上適逢選舉讓在野黨刻意扭曲、惡意抹黑造謠，讓前瞻計劃淪為選舉鬥爭的工具，讓人憤怒又痛心。另強調，在野黨不了解前瞻政策流程，甚至還公然批評她爭取不力，抹黑攻擊令人啼笑皆非。

對此陳建仁說明，地方要取得前瞻經費，是由地方政府提出計劃方案後向中央申請。後續國發會及相關部會有機制做經費審核，但若如果地方政府所提計劃審查無法通過，當然就得不到中央的前瞻計劃補助。

王美惠也針對選舉假訊息提出質疑，稱自已就是假訊息的受害者，但報案後警方毫無後續查案進度，認為在政府在打擊錯假訊息部分，執行力仍需加強。最後不忘向陳揆爭取地方建設，包括「嘉義市區鐵路高架化」計畫調整後的經費補助與「嘉義市圖書館總館」，將向行政院提出公共建設計畫案，希望請行政院全力支持。而陳揆也現場允諾會支持並與委員一起努力。

「機車立委」王美惠騎小綿羊跑遍嘉市　美食推薦必點竟不是雞肉飯

蘇貞昌因前瞻計畫挨批！王世堅：罵最多的就是我　做不好叫他下台

藍白陣營批前瞻計畫獨厚高雄　高雄人都怒了

前瞻計畫補助爭議　陳其邁：平衡南北區域發展不分藍綠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞