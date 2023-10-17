王美惠遭指前瞻爭取不力 陳建仁闢謠：應由市府提出計畫申請
審計部月前公布前瞻計畫第3期特別預算審核報告，其中嘉義市補助款為全台最後一名，對此國民黨立委參選人批評現任立委王美惠爭取不力「做不好就換人來做」，對此王美惠今（17）日質詢時行政院長陳建仁表示，前瞻被污名化政府應該要主動說明清楚。陳建仁解釋，前瞻競爭型補助計畫，是縣市地方政府要提出申請，中央部會才能審核補助。
記者陳威叡／台北報導
對於對手指控爭取前瞻補助不力，王美惠表示，前瞻計劃的成果全民有目共賭，但在資訊揭露上不明朗，容易讓外界對計畫產生誤解，加上適逢選舉讓在野黨刻意扭曲、惡意抹黑造謠，讓前瞻計劃淪為選舉鬥爭的工具，讓人憤怒又痛心。另強調，在野黨不了解前瞻政策流程，甚至還公然批評她爭取不力，抹黑攻擊令人啼笑皆非。
對此陳建仁說明，地方要取得前瞻經費，是由地方政府提出計劃方案後向中央申請。後續國發會及相關部會有機制做經費審核，但若如果地方政府所提計劃審查無法通過，當然就得不到中央的前瞻計劃補助。
王美惠也針對選舉假訊息提出質疑，稱自已就是假訊息的受害者，但報案後警方毫無後續查案進度，認為在政府在打擊錯假訊息部分，執行力仍需加強。最後不忘向陳揆爭取地方建設，包括「嘉義市區鐵路高架化」計畫調整後的經費補助與「嘉義市圖書館總館」，將向行政院提出公共建設計畫案，希望請行政院全力支持。而陳揆也現場允諾會支持並與委員一起努力。