新冠新變異株BA.2.86叩關！疾管署估10月中旬疫情上升

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此外，疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期新冠肺炎併發症個案緩升，國內口服用藥領藥情況也有起伏波動，在變異株監測方面，本土、境外移入仍以XBB為多，其中細分又以EG.5為多，且境外移入上週新增台灣首例BA.2.86個案。
疾管署副署長曾淑慧表示，目前疾管署模式預估，今年新冠肺炎疫情將從10月中旬後緩步持續上升，並在12月底達到高峰，到時確診數為前一波疫情的8成，落在每天2.2到2.4萬確定病例。
針對BA.2.86變異株，曾淑慧指出，該變異株屬於BA.2的子代變異株，7月24日首度在丹麥發現，目前超過30國有發現此變異株，世界衛生組織（WHO）認為，其棘蛋白有大量突變，具潛在風險，認為要持續監測，並在8月17日將其列為監測中變異株。
曾淑慧表示，BA.2.86主要變異點落在X蛋白，而快篩試劑是針對病毒的N蛋白進行檢驗，因此快篩試劑仍可正常檢驗，而其傳播能力據研究弱於BA.1.5、EG.5等，目前WHO監測顯示，其佔比約為1%。
針對疾病嚴重度方面，曾淑慧表示，BA.2.86嚴重度與XBB變異株無差別，但要持續監測，而新冠XBB.1.5疫苗仍有足夠保護力與抗體，可以有效保護民眾，且目前核准的抗病毒藥物持續有效。