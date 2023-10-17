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「2023 H.Specturm+」總決賽！勝出者將由鴻準挹注資源　接軌國際

▲2022 H. Specturm+加速器DemoDay評選後，鴻準精密董事長呂軍甫(中)與獲得市場潛力獎上頂醫學(右)創新技術獎的美商宇心(左)。（圖／品牌提供）
▲2022 H. Specturm+加速器DemoDay評選後，鴻準精密董事長呂軍甫(中)與獲得市場潛力獎上頂醫學(右)創新技術獎的美商宇心(左)。（圖／品牌提供）

本報訊

由鴻準精密與永齡基金共同支持的H.Spectrum+國際加速器，聚焦大健康領域：生醫生技、醫材設備、預防醫學、精準檢測、AIOT智慧醫療，今年擴大增設「國際組」與「創意組」，吸引全球183組企業/團隊報名，驚艷群雄！

歷經4個月、20位產學專家嚴格的初審、複審、Pitching、培訓，16家新創公司/團隊脫穎而出，將於10月18日，在台北三創生活園區５樓CLAPPER STUDIO，舉辦「2023 H. Spectrum+」成果發表及DemoDay總決賽。勝出者將由鴻準頒發獎金或直接投資、並由集團挹注產業與國際資源，以協助團隊加速商轉，邁向國際。

厚植台灣生醫產業實力  打造「護國群山」

曾在國際知名健康醫藥公司任職，擁有多年市場實戰經驗的H. Specturm+ 副執行長馮湘婷表示，H代表醫療健康Healthcare，以光譜（Spectrum）的概念，催化所有與健康醫療相關的創業點子。

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馮湘婷強調，醫療健康是高度知識經濟產業，法規、資金都需要時間磨，創業歷程動輒十年起跳。放眼望去，醫療健康創業家幾乎都是博士高學位並累積不少工作經驗；因此相對地新創團隊在醫療健康創業舞台上，機會不多；但以國際趨勢而言，健康醫療由於需求強勁，不論是醫療科技、生技新藥或數位醫療，新創發展蓬勃。如同創辦人郭台銘常講的「經營事業，人是第一個」。人才是轉動契機的關鍵，因此，鴻準與永齡基金會強力支持H.Spectrum+，在今年增設「國際組」引進國外優質團隊，以及「創意組」專做醫療人才培育及創新加速器，並透過「高、廣、深、速」策略原則，以國際企業合作的高度、加速產品開發廣度、技術深度、執行速度，協助遴選出的優秀團隊加速商轉與國際接軌，打造臺灣的「護國群山」。
 

▲專家評審在每場複賽pitching 中聚精會神，評估具潛力的案源。（圖／品牌提供）
▲專家評審在每場複賽pitching 中聚精會神，評估具潛力的案源。（圖／品牌提供）
吸引全球183隊優質團隊報名 驚艷群雄

今年2023 H.Spectrum +在4月份廣發英雄帖，迅速徵得183組生醫生技企業團隊報名，徵件數比去年增長三倍以上，報名甄選團隊超過預期！總計有：國內組88隊、國際組59隊、創意組36隊共183隊生醫生技企業團隊報名！在經過20位內外部評委的初審、複賽之後，選出「國內組」及「國際組」各17家新創、「創意組」6隊，合計40組進入為期6週的加速器培訓。

不過今年專家評審群要在183組中，避免遺珠以評選40組績優團隊，進行下一階段的培訓，不是一件輕鬆的事，因為本屆報名的183個團隊素質都相當齊一與優秀！ 「這是標準的CVC結合加速器的典範。」執行本次「尋找健康金鳳凰」徵件計劃的仙人掌創業服務公司執行長黃晨淳如是說。

今年擔任評審群之一的台灣工研新創協會總會長高繼祖表示，今年參與團隊都非常踴躍且精彩，遍布各生技軟硬體、醫材、服務及製藥，是亞洲區非常成功的生技新創加速器及創業競賽活動。作為評審之一的TXA創業家私董會創辦人徐竹先表示，今年參與團隊讓他感受到台灣的生物醫學新創領域充滿了潛力，可謂是台灣半導體之外的另一個重點產業。他認為，台灣生醫領域與優勢的電子產業之間的深度結合，充分發揮了台灣的跨產業資源和科技實力，有望產生獨特的競爭優勢，期待未來看到更多這樣的合作。

鴻準精密呂軍甫董事長特別勉勵團隊，不論是否登上Demo Day，不論是否被投資，所有入選加速器的團隊都可以持續適用H. Spectrum+提供的諮詢輔導。今年H. Spectrum+也與全球各主要生醫加速器聯盟合作，團隊可以共享各大加速器的資源，各大加速器的進駐團隊也適用H. Spectrum+的集團資源，將協助台灣生醫新創團隊實現創業的理念並與國際接軌。並能讓國際好的團隊引進臺灣，透過良性競爭與互動，積極讓台灣生醫產業實力，能為人類、世界創造福祉，並成為全球醫療健康經濟生態系的中堅份子。
 

▲H. Spectrum+執行長魏義旻(右三)、SWC繼台灣工研新創協會總會長高繼祖(右二)、新加坡Origgin Venture鋒頭公司合夥人甘逸驊(左三)、台荷加速器CEO Steve(右一)、北醫生醫創新中心執行長吳孟晃(左二)、北醫生醫加速器代表等共同簽署MOU，並由國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池(後排中)、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙(後排左)、生物技術開發中心執行長吳忠勳(後排右)，見證MOU的簽立。（圖／品牌提供）
▲H. Spectrum+執行長魏義旻(右三)、SWC繼台灣工研新創協會總會長高繼祖 (右二)、新加坡Origgin Venture鋒頭公司合夥人甘逸驊(左三)、台荷加速器CEO Steve(右一)、北醫生醫創新中心執行長吳孟晃(左二)、北醫生醫加速器代表等共同簽署MOU，並由國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池(後排中)、台灣精準醫療產業協會榮譽理事長李鍾熙(後排左)、生物技術開發中心執行長吳忠勳(後排右)，見證MOU的簽立。（圖／品牌提供）
10/18 H. Spectrum+ DemoDay邀請各界共同見證成果，更多資訊與報名方式，請至H.Spectrum+ 官方臉書
 

▲今年活動中，2022H.Spectrum +國際加速器獲得投資的上頂醫學影像科技技術長許泳欽(左一)分享，他表示因獲得加速器投資，進而受到許多媒體報導邀請，大幅提高上頂醫學的曝光度，加速了上頂醫學的發展。（圖/品牌提供）
▲今年活動中，2022H.Spectrum +國際加速器獲得投資的上頂醫學影像科技技術長許泳欽(左一)分享，他表示因獲得加速器投資，進而受到許多媒體報導邀請，大幅提高上頂醫學的曝光度，加速了上頂醫學的發展。（圖/品牌提供）

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