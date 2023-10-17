特企／4A創意獎　最大贏家電通集團榮獲27項肯定　勇奪7金

電通集團旗下擅長整合創意與科技技術的代理商安索帕，繼今年贏得坎城創意遊戲銅獅獎後，在《4A創意獎》表現亮眼，勇奪「年度最佳代理商」與「全場最大獎」譽成為年度贏家。電通行銷傳播集團創意事業群暨安索帕執行長紀緻謙(Gary Chi)表示﹔「這次的亮眼表現，要感謝所有客戶對電通集團與旗下品牌的高度支持，與我們攜手合作共創，讓我們能一起替品牌與社會創造更高的價值，未來電通集團也將致力於打造讓創意人才盡情發揮的環境，共同帶來更大的影響力。」
本次作品不斷獲得肯定的安索帕共獲得5金7銀2銅與2佳作，執行創意總監周宥惠(Vivien Chou)表示：「謝謝電通集團與安索帕建構出一個能發揮創意能量的工作環境，更感謝客戶與團隊的不分你我共同合作，我不但感到非常驕傲更深受感動，因為大家一起共創，讓作品閃閃發亮。未來，我們會持續努力創作出好作品，讓台灣的創意能量與獨特文化，讓世界看見，同時更將攜手夥伴們一起讓行銷產業越來越好。」
此外，電通旗下另一得獎常勝軍，曾贏得坎城全場最大獎創下台灣最高獲獎紀錄的創意代理商電通mb，今年也在影片類別中奪下雙金榮耀。代表電通mb上台領獎的資深創意總監鄭盛聰(Samuel Cheng)在台上表示：「在當今充滿挑戰的行銷產業和世界中，我們都需要保持清醒，以強大的意志面對各種困境，才能一起強力脫睏。特別感謝我們的客戶，若沒有客戶一路相挺，也不會有這個作品的誕生。」擔任這次4A創意獎評審主席的電通mb創意長周麗君也表示 「這不是一次的成績，而是電通長期建構逐漸成形的創意文化，我們創造了一個讓人才得以永續成長的有機環境，也為創意提供沃土，為客戶創造生意與影響力。」
而dentsu X貝立德，電通旗下媒體代理商，則帶來全台首創以「社區再生」為題材的真人秀節目，除了已入圍今年金鐘獎，也獲頒《4A創意獎》「最佳地方創生行銷獎」、「最佳公益廣告獎」佳作肯定。成功落實電通獨有的B2B2S（Business to Business to Society）理念，以娛樂化形式與永續議題結合，期待透過娛樂化行銷手法，促使更多台灣民眾關注海洋環保與文化存續議題。
電通集團此次於《4A創意獎》的傑出表現，不僅展現其在廣告界的創意能量和強大實力，也凸顯了公司「以客戶為核心」提供跨商業解決方案的成功方針，以創意顛覆、數據驅動和科技賦能的發展藍圖，成功塑造了一個不可取代的獨特地位，這一策略不僅為創意人才提供了更大的發揮空間，也激發了許多前所未見的創新思維。
而電通集團不只是專注於商業價值的創建，更積極將永續概念納入公司的長期發展中，這包括對環境永續、多元包容與數位共好都是電通集團致力於推動的目標，通過這些努力，期望透過創意帶來社會影響力，更將台灣創意推向國際舞台。電通集團憑藉其嶄新思維和共創的合作模式，持續為廣告產業定義新的標準，成為引領行業的先鋒，同時也期待能夠培育和啟發更多的年輕人才，持續推動台灣的創意產業的繁榮發展。
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