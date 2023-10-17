邱毅批新黨「開放式初選」由盛轉衰！趙少康：實施多年無窒礙之處
藍白首場幕僚會議對於候選人產生方式尚未達共識，民眾黨主張全民調，國民黨則拋出開放式民主初選，遭到民眾黨評估後拒絕；對此，前國民黨立委邱毅表示，這種「美國式初選」過去唯一在台實踐經驗就是1998年的新黨初選，但準備期就需半年，執行也要一個多月，最終導致新黨分裂，當時主事者之一就是中廣董事長趙少康；而趙少康本人則認為，民主初選在國外已實施多年，沒有窒礙之處。
記者孫唯容／綜合報導
邱毅指出，提出開放式初選的侯友宜競選辦公室執行長金溥聰「奸人奸語」，明明是美國式初選，還冠上個民主初選來唬人，是「抱美國大腿到如此跪舔程度」。如果美國式初選真的那麼好，真可適用於台灣，為何國民黨不敢用，連金溥聰任國民黨秘書長時也不敢用。邱毅說，國民黨的初選機制就是「全民調」，大大小小的初選都以民調決勝負，是由各候選人協商出來的三家民調公司，三份民調結果決定誰是贏家。
邱毅說，美國式初選在台灣唯一的實踐經驗，就是1998年的新黨初選，一開始提案人也吹的震天價響，準備期就是半年，執行需要一個多月，依現在的時程根本是緩不濟急，而且結果更導致新黨不當動員、走路工橫行、對手策略性干擾、候選人相互攻訐，最後結果是新黨分裂，劣幣驅逐良幣，新黨由勝轉衰，「主導其事的趙少康捅了這個大摟子後，拍拍屁股走人，從此專力於媒體，不再介入新黨選務。」
為此被邱毅點名的趙少康雖未正面回應，不過他也在臉書發表看法；趙少康說，雖然這次兩黨協商他沒有參與，但是有媒體還記得，自己四年前曾經向時任國民黨主席吳敦義建議採取「開放式民主初選」的往事。
趙少康表示，「先辯論再投票」是美式初選的做法，也是他一向的主張，因為透過政策辯論與競爭，才能選出真正具競爭力的候選人，還能擴大宣傳與造勢，實現政黨輪替的民意，目前藍白已經同意先舉辦3場辯論，是個好的開始，只要下定合作的決心，以開放的心胸推動後續協商，一定可以達成合作目標。
趙少康也強調，民主初選在國外已經實施很多年，沒有窒礙之處，過去新黨也用過，過程中雖然有爭端，但操作問題不該掩蓋制度本身的理想性和實用性。