特企／電通宣佈高階管理團隊新任命　加速以客戶為中心的業務擴增

兩項重要任命說明：
Giulio Malegori任命為電通集團全球首席營運長(Group Chief Operating Officer, Dentsu Group Inc.)。Malegori將把他豐富的產業經驗和國際化視野應用到這一新設立的重要職位，從而推動整合電通的全球業務，加速業務擴增。Malegori將領導電通各區域首席執行長並負責全球客戶的成長，優化「One dentsu一個電通」的業務成長戰略，提升業務運營效率，賦能電通區域及以市場為根基的客戶管理團隊，為客戶與合作夥伴等相關利益單位提供卓越價值。他同時將統管業務營運和IT團隊，確保一流的企業運營管理。
林友琴(Jean Lin)任命為電通集團總裁 – 全球專業服務(Group President – Global Practices, Dentsu Group Inc.)。在這一新設立的職位上，林友琴將運用她深耕多領域的產業經驗，為電通打造核心能力和長期競爭力。她將領導並整合電通現有品牌的關鍵業務領域，體現電通身為世界級全球品牌的獨特價值。同時，進一步深化電通領先業界的專家知識，強化轉型能力，培養高度專業化的人才，建立全方位的客戶解決方案；此外，她也將協助擴展對內、對外合作夥伴的戰略，串聯起生態鏈，實現電通「以人為本，變革引領，向上向善」的願景。
電通集團社長暨全球首席執行長五十嵐博(Hiroshi Igarashi)表示﹔「為實踐成為客戶發展真正的合作夥伴，我們必須持續優化並集中資源，組建能提供諮詢服務、創意構思和快速行動的團隊，實現有價值的規模化轉型。藉由這兩項任命，電通會建立一個更有效的組織，培養人才、深耕專業、整合服務，同時強化集團內的專業代理商品牌的價值，在全球範圍內為電通注入前所未有的多樣化創造力。衷心地感謝並祝賀Giulio和Jean履新，期待他們繼續與電通全球領導團隊一起努力，帶領電通實現『以人為本，變革引領，向上向善』的宏大願景。」
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