2024萬金石馬拉松開放報名了！台灣唯一「金標籤」　賽事資訊一覽

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👟報名時間：10月17日至10月31日
🪪抽籤結果公告時間：11月1日（外國籍報名選手免抽籤，於完成報名登記及信用卡付款後即報名成功）。
🟡賽事日期：2024年3月17日（星期日）06:00~13:00
💸報名費用
42.195公里「馬拉松」-NT.1500 （人數限制6千人，18歲以上可參加）
10公里「挑戰馬」-NT.800 （人數限制5千人，15歲以上可參加）
📍競賽路線
馬拉松組起點→台2線48.6km→萬里隧道→大鵬派出所→【左轉】環金路→清水路(台2線)→淡金公路(台2線)→折返點(石門區體育館)→淡金公路(台2線)→清水路(台2線)→【左轉】磺清路→【右轉】磺港路→金山青年活動中心→磺港路→【左轉】民生路→【右轉】加投路→【左轉】下社路(台2線基金公路)→大鵬派出所→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
挑戰馬組起點→台2線48.6km→【右轉】石角路→龜吼漁港周邊海岸線→漁澳路→東澳路→【右轉】港東路(經野柳地質公園、國小)→【右轉】港西路→【右轉】台2線→折返點(台電核二廠前停車場)→台2線→萬里隧道→台2線48.6km→終點。
報名辦法：
(一) 報名辦法：一律採個人報名
【一般組】線上報名: 賽事官方網站(https://wanjinshi-marathon.com.tw)→點選報名→登記抽籤→進入活動頁面→詳讀賽事資訊及相關注意事項→點選馬上報名→詳填個人報名資料。
【視障組】電子郵件報名→填寫報名表excel/ods
(含報名者與陪跑人員資料)，併附:1.視覺障礙類之身心障礙證明2.陪跑人員身分證明文件3.報名者近3年馬拉松最佳成績證明（如無得免附），以電子郵件方式寄至大會信箱（wanjinshimarathon@gmail.com），信件主旨請註明：報名者姓名○○○-萬金石視障組報名。大會收悉後，將於2023年11月17日前通知報名者繳費事宜，陪跑人員免收報名費及晶片押金。
更加詳細賽事資訊（點此）
萬金石馬拉松從2015年起受到世界田徑總會（WA）的銅牌標籤認證，2019、2020年升級為銀標賽事，2023年首度晉升為金標等級，成為國際間著名的馬拉松賽事。
新北市代理市長劉和然在昨（16）日記者會中表示，2024新北市萬金石馬拉松將延續「下一萬步」的精神，不管在賽事品質或環境永續上，將走在前頭，超越自我而新北市體育處也表示，2024年賽事視覺持續與曾獲德國iF設計獎的設計師彭冠傑合作，首次嘗試以3D動畫呈現，將各種平面元素建模重組，並結合萬金石特色，包含萬里隧道、女王頭、在地食材及山海景觀等元素，打造多樣化的組合式設計，帶給跑者不一樣的全新感受。