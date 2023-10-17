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新北代表隊出征2023年全運會　亞運金牌拳后林郁婷揮市旗拚總統獎

▲劉和然授旗給112年全國運動會新北市代表隊的亞運金牌林郁婷，祝福全隊抱回總統獎。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.17）
▲劉和然授旗給112年全國運動會新北市代表隊的亞運金牌林郁婷，祝福全隊抱回總統獎。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.17）

記者吳嘉億／新北報導

2023年全國運動會自本周六至26日在台南市展開賽事，新北市共有967位隊職員參加34個運動種類，今（17）日由新北市代理市長、副市長劉和然出席加油打氣並授旗代表隊，由拿下台灣亞運史上第一面女子拳擊金牌的林郁婷代表揮旗，亞運跆拳道銀牌女將羅嘉翎及舉重國手陳玟卉則是代表領取加菜金，勉勵代表隊將全運會最高榮耀的總統獎抱回新北。

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▲亞運金牌林郁婷代表全運會代表隊揮舞新北市旗力拚總統獎。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.17）
▲亞運金牌林郁婷代表全運會代表隊揮舞新北市旗力拚總統獎。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.17）
劉和然致詞時表示，再過4天，全國競技層級最高、戰況最激烈的全國運動會就要正式展開，延續上屆新北市承辦的全運會「隨時上場」口號，祝新北選手在賽場展現成果，為自己爭取連霸、突破最佳紀錄，並抱回大會最高榮耀─總統獎。

新北市政府體育處指出，本屆精銳盡出，其中代表接下新北市旗的亞運拳后林郁婷，即將爭取全運會第5面金牌，經歷東京奧運的挫敗，杭州亞運首戰就是擊敗東奧對手，成功為臺灣帶回亞運史上第一面女子拳擊金牌。林郁婷則表示，拳擊賦予她「使命感」，希望「世界看見台灣」，為國出征的榮耀，使她更有向前邁進的動力，並預告「奧運見」。

新北市政府體育處說明，選手包含剛拿下台灣亞運史上第一面女子柔道金牌的連珍羚、第一面女子拳擊金牌的林郁婷、第一面女子體操獎牌的丁華恬、跆拳道銀牌羅嘉翎、卡巴迪男子組銅牌的黃子明、陳政偉等人及在亞運抓舉、挺舉、總和，3破全國紀錄的陳玟卉、爭取全運會角力8連霸的鄭凱文、林銘軒以及最強高中生體操選手莊佳龍等優異選手及團隊，今年將繼續挑戰更佳成績，保持連勝紀錄。

▲新北市體育總會副理事長李修德致贈加菜金，由亞運跆拳道銀牌女將羅嘉翎及舉重國手陳玟卉代表領取。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.17）
▲新北市體育總會副理事長李修德致贈加菜金，由亞運跆拳道銀牌女將羅嘉翎及舉重國手陳玟卉代表領取。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.17）
新北市政府體育處說到，全國運動會首場賽事已於8月20日由足球率先登場，新北市男、女足球隊均拿下銅牌，截至昨日止已進行公開水域、現代五項、射擊、足球、輕艇、帆船、划船、自由車等多項種類賽事，共獲10金、9銀、13銅，接下來持續累積金牌數，以奪下總統獎為唯一目標。詳細賽事及選手資訊，可以關注【新北運動聚點】粉絲團網頁。

▲新北市代理市長、副市長劉和然授旗代表隊，勉勵全隊抱回總統獎。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.17）
▲新北市代理市長、副市長劉和然授旗代表隊，勉勵全隊抱回總統獎。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.10.17）

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