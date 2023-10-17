特企／角膜專科權威梁章敏領軍良視眼科　建立屈光雷射手術正確觀

梁章敏深耕角膜專科研究 20年邁向眼科權威之路
畢業於國防醫學院，後繼續深造成為博士的梁章敏，從小個性積極主動，喜歡探索各種未知領域，在校期間發覺眼睛宛如身體的縮影，對眼科萌生濃厚的興趣，探索靈魂之窗更多元的領域。
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在角膜研究的深入，梁章敏不僅是醫師也是一位好老師，在106年與107年連獲得優良軍醫以及優良教師的殊榮，後協助三總成立眼科部乾眼中心，讓病患可以獲得更全面的治療專業。
屈光雷射的術前評估 淚膜穩定很重要
梁章敏指出20年前屈光手術就已經相當成熟，手術效果及安全性經全球臨床實證，近年因科技及設備提升，全球開始掀起新一波浪潮。我國空軍因視力要求招生受限，梁章敏參與「國軍空勤人員角膜屈光雷射手術專案」，協助廣納人才。近期屈光雷射手術廣告，總會強調快速隔日就可上班，但梁章敏認為，屈光手術術式多元，每個人角膜與淚膜狀態不一，須透過完整檢查，醫生的詳盡術前評估，才能與患者討論「適合」採用哪一種方式治療。
屈光雷射手術普及，透過術前評估眾多檢查項目，來確保手術安全及適配性，梁章敏強調，穩定的淚膜狀態才有準確的檢查結果及健康的角膜組織，面對後續的雷射治療，「角膜神經以及淚膜穩定度」是影響近視雷射手術後遺症相當重要的因素。
角膜神經影響淚水分泌，屈光雷射手術多少都會對角膜神經纖維造成損傷，術後神經良好的修復，仰賴術前的詳細評估，以及手術前後乾眼症的治療控制。此外，老花雷射治療是近年來也是新焦點，但其術式多為角膜掀瓣的方式，面對老花的中年族群，角膜組織狀態不比年輕時期，術前的淚膜穩定度評估更顯重要。
貪求及早手術 恐引發嚴重雷射後遺症
屈光雷射手術過程時間雖短，但術後角膜組織的修復需要數個月的時間，尤其是角膜神經纖維的生長。梁章敏表示，從評估檢查前就應該開始保養角膜，除停戴隱形眼鏡，讓眼睛確實休息，如眼睛有出現乾眼症狀，也必須先進行治療，術前檢查才能準確獲得眼睛及角膜最真實狀態的數據，讓後續的近視雷射安全有效。
現在許多人為了求恢復效率，經常選擇「快速」的雷射術式，但眼睛若在不適合的狀態下進行手術，就會增加術後乾眼後遺症的風險，甚至可能會影響視力恢復情況。梁章敏分析，如時間允許的狀態下，建議選擇表面雷射手術，全程零接觸可讓病患的心理壓力較小，也是目前三種主流雷射術式中保留最多角膜厚度及角膜神經纖維恢復最快的一種方法。前述提到國軍角膜屈光雷射手術計畫也是採用表面雷射進行。
良視眼科導入高階檢查設備 全面提升醫病照護品質
過去梁章敏有豐富醫學中心的經歷，也在各大眼科巡診，其觀察現行健保制度病患眼科就醫，必須耗費大量的時間等待檢查及看診，降低了醫療服務品質。近期他繼澎湖離島創設高品質服務眼科診所，又在桃園成立良視眼科診所，也是桃園首家將醫學中心等級高端設備大量引進的診所，透過診所組織單純的結構，省去病患長時間排隊、掛號、領藥，配合專人預約時段服務，讓病患獲得更好的醫療品質。
同時良視眼科強調維護良好的醫病關係，梁章敏認為提升醫療品質外，更重要是讓病人擁有更多「正確醫療知識」的權利。他主張醫病共同參與治療決策，讓病人清楚了解自己的眼睛狀況，進而建立起醫療的互信與安全網。專業的團隊加上高階影像診斷設備及創新治療技術引入良視眼科診所，不僅提升了醫療的精準度，也能增加診所診療困難病例的能量。
未來，良視眼科將繼續為台灣各地區提供公益服務，並與當地社團機構合作，推廣眼科預防保健的正確觀念。梁章敏深信，透過良視眼科能夠為眼科的醫病溝通帶來創新改變，使病人獲得更專業、更個性化的治療服務。