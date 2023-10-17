國民黨開放式民主初選　黃珊珊稱難度高：花費上億民眾黨無法分擔

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黃珊珊指出，B案參考民進黨2020總統初選方式，選取5家公司做民調，樣本數量每家3,000份 合計15,000份；抽樣時間不公布；抽樣比例： 分甲案全手機、乙案市話與手機各半；問卷大綱採對比式題型。
黃珊珊表示，現在市話跟手機狀況方式跟20年前不同，所以採取近幾年各政黨實行的民調方式。她也指出，11月20號要登記，有3個重要事情在國民黨提出的開放式初選中沒辦法解決，第一個是時效，要在全國設立投開票所、簽認同卡、當天投票，怎麼多細節不太可能在民眾黨希望的10月底前做成相關協議完成。
黃珊珊指出，第二是很多細節，全國那麼大，投票所的人力跟物力、選票的印製、認同卡的簽署、身份認證的方式，美國初選幾乎都是州政府協辦，如果沒有政府協辦，政黨無法做到相關認證與勾稽。
黃珊珊提到，投票所設置的人力、物力相當龐大，不論是5000個、1萬個，可能花費要上億金額，民眾黨無法分擔，最重要還是「主動性投票」，不像民調採取隨機式，國民黨提出的方式隨機性更低，在台灣目前的時空環境難執行「開放式民主初選」。
黃珊珊指出， 開放式初選在台灣只有1995年民進黨、1998年的新黨實施過，後來20至30年都無人執行，這項初選方式進到台灣之後相關的作業有其他的質變，這20年來各政黨用對比式、互比式民調，再加上黨員投票，就再也沒政黨用開放式初選，最重要開放式民主初選為「主動性投票」，也違反了民主的投票秘密，要拿身分證去投票所表達意願，甚至還要簽認同卡，在困難度上比連署總統還要困難。
黃珊珊說，開放式民主初選的困難度超乎民眾黨想像，也超乎他們的能力，呼籲若國民黨參考民眾黨提出的A與B方案，若國民黨堅持民主初選，在協商幾次也不會有結果。