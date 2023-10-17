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中華職棒／悍將近7年6度無緣季後賽　至少建隊方針仍在軌道上

▲富邦悍將本季再度無緣季後賽，富邦接手以來近7年6度無法闖進季後賽。（圖／林調遜攝）
▲富邦悍將本季再度無緣季後賽，富邦接手以來近7年6度無法闖進季後賽。（圖／林調遜攝）

記者張志宇/綜合報導

中華職棒34年即將步入尾聲，目前除了上半季冠軍統一7-ELEVEn獅，與下半季篤定封王的味全龍，拿下季後賽前兩張門票，目前樂天桃猿與中信兄弟還在為第3張季後賽門票努力，但仍有一隊依舊被排除在季後賽大門之外，正是近7年6度無緣季後賽的富邦悍將。

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富邦悍將在去年季前洪一中下台後，改由林華韋接任領隊、丘昌榮接任總教練，但富邦悍將球隊體質先天不足的問題，仍不是一時就能解決的，且這兩年下來並沒有獲得改善，在22年球季團隊打擊率為0.249，整年下來僅打出1101支安打與390分，皆是全聯盟最差。

沒想到來到本季悍將整體打擊不進反退，更在季前放走林益全資敵統一獅，目前悍將團隊在114場比賽中（截至17日），團隊打擊率0.246為四隊最低，僅敲出938支安打，有很大的機會達不到團隊千安的窘境，也是富邦接手7年以來，球隊首度團隊安打數無法突破千安。

▲統一獅一壘手林益全，本季從悍將轉隊就拿下季冠軍。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲統一獅一壘手林益全，本季從悍將轉隊就拿下季冠軍。（圖／記者葉政勳攝 ）
雖整體打擊仍拉升不起來，但球團在季前制定的建隊方針，仍有收到效果，尤其是在速度戰上面，團隊盜壘場次高達111次，除了是本季團隊盜壘最多的球隊，更是本季至今唯一破百的球隊。

萬幸的是球隊方針仍在正軌，雖在本季前放走林益全，強打高國輝也將在本季結束後退休，但球隊逐漸邁向年輕化。來到本季時，大多數為年輕球員上陣，搭配中生代的李宗賢、范國宸與老將王勝偉、林哲瑄，雖打擊未有起色，但此時不得不想起味全龍主帥葉君璋曾說過的建言，「一個好的打者基本要養成2千個打席，無論是國外或是國內的打者」，相信時間會給悍將一個答案，或許7年沒進季後賽，無法對悍將球迷有所交代，但至少球隊仍在正確的道路上前進。

雖悍將團隊打擊不振，但在投手群方面仍有亮點，本季團隊防禦率為3.80，排名五隊裡第3名，僅次於統一獅的3.55、味全龍的3.55，且團隊被全壘打僅50支，是5隊裡面挨轟率最低的球隊，可見只要悍將打擊回歸正常，相信在未來2至3年仍有機會闖進季後賽，甚至台灣大賽。

▲富邦悍將終結者-曾峻岳。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.28）
▲富邦悍將終結者-曾峻岳。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.28）

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