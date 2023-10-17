微風信義3館週年慶！回饋26％、餐飲買1送1　對中身份證送烤牛排

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微風常務董事岡一郎喊出，今年週年慶微風信義要達20億業績、微風南山8億元、微風松高2億元，全年業績挑戰330億元歷史新高。
微風信義3館週年慶，除了各館指定區域當日單筆消費達門檻，享會員專屬回饋外，今年當日單筆消費滿6000元即可抽長榮航空電子交換機票，還有街口支付、悠遊付滿額10％高回饋；微風信義、微風南山指定品牌單筆消費滿1萬元，贈紙本酬賓券600元; 微風松高指定品牌單筆消費，滿5000元，贈紙本酬賓券300元，疊加週年慶所有檔期優惠回饋高達26％。
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同時，新光三越台北信義新天地週年慶將於10/19起至11/1登場，單館累計滿 5000 送 5000 點、化妝品單筆滿 2000 送 2000點，首七日skm pay限定名品／大家電／法雅客／[i]Store／SAMSUNG 智慧館單筆滿1萬元送1萬點。
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