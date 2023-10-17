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微風信義3館週年慶！回饋26％、餐飲買1送1　對中身份證送烤牛排

▲微風信義、微風南山、微風松高週年慶10月19日至11月6日登場，今年回饋最高達26％、預計3館共引進50個新品牌，還有餐飲買1送1優惠。（圖／記者許家禎攝）
▲微風信義、微風南山、微風松高週年慶10月19日至11月6日登場，今年回饋最高達26％、預計3館共引進50個新品牌，還有餐飲買1送1優惠。（圖／記者許家禎攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

百貨週年慶接力登場，微風廣場、微風南京週年慶檔期落幕，創下25億元業績，接著微風信義、微風南山、微風松高週年慶10月19日至11月6日登場，今年回饋最高達26％、預計3館共引進50個新品牌，還有餐飲買1送1優惠，身分證對中「1、0、2、5」任一字送8oz火烤牛排，多重優惠挑戰三店週年慶業績達30億元。

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微風百貨今年迎來疫後最大改裝潮，信義、南山、松高共有50個新品牌進駐，包括15個信義獨家、12個全台獨家品牌。全台獨家新品牌在微風南山有GIVENCHY、Philipp Plein、AMIRI、DSQUARED2；微風信義，Molton Brown、Ground Y；微風南山，川雅餐廳等。

微風常務董事岡一郎喊出，今年週年慶微風信義要達20億業績、微風南山8億元、微風松高2億元，全年業績挑戰330億元歷史新高。

▲微風百貨週年慶滿額回饋。（圖／業者提供）
▲微風百貨週年慶滿額回饋。（圖／業者提供）
微風信義3館週年慶，除了各館指定區域當日單筆消費達門檻，享會員專屬回饋外，今年當日單筆消費滿6000元即可抽長榮航空電子交換機票，還有街口支付、悠遊付滿額10％高回饋；微風信義、微風南山指定品牌單筆消費滿1萬元，贈紙本酬賓券600元; 微風松高指定品牌單筆消費，滿5000元，贈紙本酬賓券300元，疊加週年慶所有檔期優惠回饋高達26％。

🟡餐飲優惠一次看

📍Trine & Zen：肋眼牛排原價1480元買1送1，10月19日起至22日

📍燒肉勵志：和牛海膽手卷，原價280元買2送1，10月19日起首六日限定

📍TEXAS ROADHOUSE：證件號碼含1、0、2、5任一數字者，點購12oz肋眼牛排即贈送「8oz火烤德州牛排」，即起至11月6日前。

📍TGI FRIDAYS：單筆消費滿1200元，即可免費享用蹦跳炸蝦法士達乙份，即起至11月6日前。

▲（圖／業者提供）
▲Trine & Zen肋眼牛排買1送1（左圖）、燒肉勵志，和牛海膽手卷買2送1。（圖／業者提供）
▲指定證件號碼含1、0、2、5任一數字者 點購12oz肋眼牛排即贈送8oz 火烤德州牛排。（圖／業者提供）
▲指定證件號碼含1、0、2、5任一數字者，點購12oz肋眼牛排即贈送8oz 火烤德州牛排。（圖／業者提供）
同時，新光三越台北信義新天地週年慶將於10/19起至11/1登場，單館累計滿 5000 送 5000 點、化妝品單筆滿 2000 送 2000點，首七日skm pay限定名品／大家電／法雅客／[i]Store／SAMSUNG 智慧館單筆滿1萬元送1萬點。

還有超過180家新品牌首次亮相，其中近4成為獨家品牌，包括「Tiffany & Co.」、「Acne Studios」、「Ami Paris」、「CHLOE」限定快閃，還有精品彩妝／香氛旗艦大店進駐，包括「VALENTINO Beauty」、「TOM FORD BEAUTY」獨家登場，全新純淨美妝「SHIRO」、「TAKAMI」，亞洲唯一 ORIGINS 植癒美學全球旗艦店。

▲（圖／新光三越提供）
▲新光三越台北信義新天地週年慶將於10/19起至11/1登場。（圖／新光三越提供）

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