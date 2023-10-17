林襄「時裝周肉色內衣」遭批醜後首露面 正能量面對：我很滿意
樂天啦啦隊女神林襄，日前在台北時裝周，以肉色內衣搭西裝外套的大尺度服裝開場走秀，未料造型、妝容卻飽受網友批評。今（17）日林襄出席「好看娛樂」最新台綜《炸裂吧女孩》，心情絲毫不受影響，林襄直言，「我們是表演者，然後完成設計師想要的要求，我自己是很滿意這工作項目，覺得算是一個里程碑」。而林襄日前稱和緋聞男友馬傑森已經沒有聯絡，她今再次強調「沒有聯絡」，工作滿檔的她更說自己，「沒時間談戀愛」！
記者黃盈容／台北報導
林襄因穿著肉色內衣搭西裝外套替時裝周走秀，無奈引起網友批評。對於酸民的攻擊，林襄似乎早已習慣，認為「好像還好，沒特別難過，當然是多少有點不開心，不過還是希望帶給大家正能量」。倒是經紀人莉奈和造型師更替林襄抱不平，「沒有，她們是心疼我，因為畢竟很常在我身邊工作」。
經紀人莉奈昨日還寫下千字文替林襄抱不平，並透露她原本是要全裸演出的。林襄今表示，「那是公司討論的方面，我自己不清楚，我只是接受訊息」，不過她也百分百信任公司，「如果公司評估之後就OK，我算是還蠻願意配合的」。
林襄日前受訪稱和同隊的球員馬傑森已經沒有聯絡，似乎暗示已分手。今再被問馬傑森是否有關心她，林襄打哈哈說：「我不清楚，沒有聯絡」。
林襄人氣爆棚，工作滿檔，仍參加女團新節目，她誓言不會請假，不過也說「沒時間戀愛，我就是努力的在工作」。她自認唱歌、跳舞不是強項，「我的強項是我很有正能量，可以分享我炸裂的心給大家」，卻無情遭錢薇娟吐槽，「可是我們沒有這個項目」！全場笑翻。