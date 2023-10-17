11個月大男嬰染流感！併發心、肺重症 發病到死亡僅3天
近期上呼吸道疾病逐漸活躍，衛福部疾管署今（17）日記者會說明，目前處於流感流行期，且上週新增8例流感重症死亡個案，其中包括一位11個月大的男嬰，是本季流感併發重症死亡個案中年齡最小的，提醒民眾儘早接種流感疫苗，如有呼吸困難、發紺等流感危險徵兆，應儘速就醫。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，上週新增40例流感併發重症 (23例A型H1N1、17例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於9月25日至10月12日，均未接種流感疫苗，其中35例具慢性病史；另新增8例死亡 (3例A型H1N1、5例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於8月22日至10月8日，均具慢性病史，其中7例未接種流感疫苗。
針對上週新增的年輕死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，其中一位南部11個月大男嬰，有先天性心臟疾病，沒有接種流感疫苗，是本流感季流感併發重症死亡個案中最小。
林詠青指出，個案10月初出現發燒5天情況，但退燒時出疹子，醫師診斷為玫瑰疹，後再度發燒，且持續2到3天，且活動力下降、食慾不振，送醫評估發現有發高燒、呼吸喘、發紺、血壓偏低等情況，經流感快篩陽性，研判感染流感併發重症且有休克症狀，入住加護病房治療。
然而，林詠青說，該位個案檢驗後發現有心肌炎情況，胸部X光顯示有肺炎，同時併發兩種重症，且入住加護病房後，因病況惡化迅速、急救無效，同日過世，為感染流感後併發心肌炎，引發心因性休克，後因心肺衰竭過世。