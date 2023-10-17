交通部推海空港智慧科技發展　桃機年底將增出境通關人流預測

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何淑萍指出，桃園機場公司在推動機場智慧化發展，提出「智慧機場發展藍圖」，並已完成「機場員工自駕接駁與5G應用實驗計畫」，並刻精進「桃園機場數位資訊整合平臺(ADIP)」，結合航空公司旅客出入境資料，年底將新增「出境通關人流預測」與「飛機延遲預測」的AI大數據分析模型，持續提升機場營運效率及旅客滿意度，可以回饋駐站單位。
另臺灣港務公司在港口智慧化發展，提出「臺灣港群智慧轉型計畫」，並已完成船舶操航警示、海氣象應變、高雄港智慧車流系統等多項建置，另為協助智慧創新科技產業落地，也每年推出總額達4000萬元獎勵方案，可帶動業界每年超過1億元的投資額，驅動航港產業數位轉型發展。
何淑萍說明，在ESG永續推動方面，桃園機場公司是以智慧轉型及綠色營運為關鍵基礎，體現ESG的三個面向，在智慧轉型部分，以物聯網、人工智慧和大數據技術的趨勢，打造機場營運整合決策中心，在綠色營運部分，持續盤查溫室氣體排放量，執行各項溫室氣體減量措施，因此桃園機場公司連續4年獲得台灣企業永續獎執行委員會（TCSA）的肯定，並於112年獲頒「2023 APSAA亞太永續行動獎」與「2023 TSAA台灣永續行動獎」。
另臺灣港務公司已投入約12億元推動綠色港口認證、港區再生能源使用、海岸生態保育、發展離岸風電產業、落實企業節能減碳等各項工作，並於112年榮獲「TSAA台灣永續行動獎」、社團法人台灣全球商貿運籌發展協會「企業物流-場域環境永續組」金獎。
何淑萍提到，桃園機場公司已訂於24日於台北萬豪酒店舉行「2023桃園機場論壇」，主軸為「智慧與永續」，將邀請國際機場專家就「次世代智慧機場」、「機場永續發展」及「未來航空貨運數位轉型趨勢」進行專題演講；臺灣港務公司也訂於11月28日下午於高雄展覽館舉行「SEE THE FUTURE未來港灣峰會」，將邀請數位領域專家以智慧科技結合ESG永續發展進行專題講座，現場也有實體展示港口智慧化結合永續發展成果。