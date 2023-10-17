賴慧如愛女和前夫住！砸1600萬搬新家 嗨認從沒用過保險套
賴慧如今年8月再婚國標舞老師劉家銘，今（17）日出席代言活動，透露老公幸福胖了10公斤、自己則多了14公斤，不僅大腿會磨、走路也會喘，好在她現在已瘦回52公斤，近期則將搬進花1600萬元、新買的40坪新房。有趣的是，她在台上太嗨，透露從來沒用過保險套。
記者蔡依庭／台北報導
減重期間，她認為最痛苦的是戒酒，坦言每天睡前都需要喝半瓶威士忌或1瓶紅酒來放鬆，「不喝就需要吃安眠藥，但為了瘦身戒酒後，現在都不用。」賴慧如自嘲：「現在酒量變很差，1、2杯就有感覺。」她補充：「現在發現心情只要放輕鬆，加上身邊有人陪伴，睡眠真的會比較好。」
目前賴慧如趕拍2檔戲，一周內得跑新竹、宜蘭還有林口。她回憶有次拍到凌晨2點，直接睡在車上，天一亮本來要開到林口，沒想到她開到晃神，回神後自己已經到家了，相當辛苦。不過她也如願在台北買了房子，約40坪的預售屋總價1600萬元，近期即將交屋，忙碌的她表示，婚宴要等一切都穩定了後再處理，而女兒未來可能跟著前夫另外住在台北，她透露自己是黑臉，女兒和爸爸感情很好，天天都會視訊。
此外，她靠節目《最強綜藝秀》入圍金鐘最佳主持人獎，但她還沒有想好感言，只說：「我只要美美的就好，感言有瓜哥在就交給他了！」賴慧如透露，胡瓜昨天傳來金鐘紅毯要穿的西裝，２人有默契選了一樣的色系，她開玩笑向對方說：「不行，太帥了。」