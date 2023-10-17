提升臺海航行安全！首艘智慧航安監控船「航港1號」今下水 　

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祁文中表示，航港1號對於海事案件處置效率的提升、離岸風電的發展，以及國艦國造技術能量的展現這三大面向，都有相當重要的意義，航港1號所配備的監控設備，可以提供海事案件最即時、正確有效訊息，並且維護周邊海域往來船舶的航行秩序與安全，另外，航港1號設計及監造是由經濟部主管的財團法人船舶中心負責，建造工程是中信造船承攬，船舶檢驗則是由驗船中心把關，是一艘百分之百國家隊，一手打造誕生的高科技監控船。
葉協隆說明，300總噸級航港1號規劃為高科技智慧航安監控船舶，船上配備的衛星通訊、全方位攝影監視系統、AR擴增實境、夜視偵蒐以及污油偵測系統，可提供智慧航安資訊平台運作能量，即時監控行經彰化風場周邊海域船舶的動態，通報各種海上異常違規或海難事件，以及掌握航路標識與風機警戒標示巡查，回傳相關監控影像資料；海難發生時，船上監控系統及污油偵測系統，可助於應變單位判斷海難應處方式及油污擴散情形，必要時該船亦可作為海難臨時前進指揮所，提升海難應變效率及指揮部屬能力，協助建構更安全、更綿密的海上交通安全網。
黃逢徵提到，在政府國艦國造政策執行下，中信造船這幾年內已經交船合計達37艘，智慧航安監控船舶更是第45艘下水國家隊建造的船舶，未來在執行離岸風力發電作業時的風場管制、船舶監控、航路標識、風力發電機的警戒巡查工作，必能更有效率的達到及時災害預防與應變的預期目標。
「航港1號」預計於113年3月交船，交船後即投入巡視離岸風場任務，讓保育海洋環境、海事安全及風力發電產業發展持續不斷向前邁進，讓智慧航安，守護臺灣。