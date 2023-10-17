NBA新賽季看點／Wembanyama生涯即將展開　他能趕上人們的期待嗎

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儘管夏季聯賽首戰表現不佳，13投2中，得到9分8籃板5阻攻，但Wembanyama第二場很快就展現出自己為什麼被譽為「詹皇之後最有天賦的新秀」的原因，在內線作為一名禁區保護者的護框能力，是他永遠失常的防守天賦。
雖然外界對他是否能以中鋒的身高打出後衛般的籃球，展現出很大的興趣，不過在內線的主宰力，應該還是Wembanyama作為一名球員最主要的價值，馬刺在首個賽季應該也會讓他先從這方面去建立自己的比賽。
Wembanyama是自1987年「海軍上將」David Robinson 以及1997年「石佛」Tim Duncan之後，這支球隊誕生的又一位狀元，而且三人都是不世出的長人，球迷和媒體自然不免會拿他和兩位前輩比較，其承擔很大的壓力，也背負著幫助聖城重返榮耀的使命。
球技上當然還有稚嫩之處，不過Wembanyama和其他的美國新秀相比，較有優勢之處就是他已經經歷過職業聯賽的洗禮了，2022-23賽季在法國聯賽，場均上場32.2分鐘，可以得到20.9分10.3籃板2.4助攻，命中率46.8%，三分命中率27.2%，罰球命中率81.8%。
因此，Victor Wembanyama對於職業球隊文化中的一些東西比較能接受和理解——其實年輕球員進入NBA後最難以適應的也就是在這一點之上，如何和那些頂尖球員一起打球，以及怎麼在這樣一個環境中做到待人處事方面的東西——他提前經歷過這些，對其生涯發展是正面的。
布蘭妮事件是Wembanyama生涯中的一個意外的插曲，而從中他和他的團隊所處理事情的方式，堪稱是教科書級別的。展現了風度，並且很好的應對了一件極可能讓自己遭致大量批評的事件。
就憑這短短幾月Wembanyama展現出來的自律、高情商和籃球天賦，全球的籃球迷如此對他寄予厚望，真的是無可厚非。也更讓人期待他在生涯第一個NBA賽季能代表聯盟什麼樣的表演。