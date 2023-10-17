張學友香港紅磡開唱！「12月一口氣唱10天」 親解大馬暈倒真相
歌神張學友帶著「張學友60+巡迴演唱會」眾所期待回歸香港！這是他第10個個人演唱會，香港站是不可或缺的一個重要里程碑。為了宣布此盛事，特別在今（17）日下午在香港舉行記者會，提到將在香港紅磡體育館一口氣從12月13日開始到26日，一共舉辦10場演唱會。此外，在記者會上他還解釋了先前在大馬演唱會上昏倒的原因。
記者吳雨婕／綜合報導
走過澳門、新加坡、馬來西亞、武漢、廣州等多個城市，「張學友60+巡迴演唱會」團隊就好像在海上航行般，隨着水的流動，與各地的觀眾相遇，因此記者會現場亦佈置得像一個海洋世界，舞台則以一個郵輪船頭的形狀呈現，營造出一種遊歷世界、將張學友的音樂傳遍不同角落的感覺。「張學友60+巡迴演唱會」至今已完成45場，張學友在記者會上與大家分享在不同地方演出的體驗，也表示非常期待能以音樂與一眾樂迷相聚。
此外，張學友也講起先前在演唱會上暈眩症發作一事，「到回家都還是暈暈的，心理的確有影響，我連轉圈都會怕，希望只是臨時的狀況，真的很少發生，我都做過10套演唱會，有數以百計的場次。」坦言耳水不平衡是從小到大都有的問題，從來沒有在台上發作，慶幸沒有大礙。
主辦單位公布門票開賣日期為10月27日於Urbtix城市售票網，票價分為港幣1280元、980元、580元，一共10場演出，分別是2023年12月13日、14日、16日、17日、19日、20日、22日、23日、25日、26日。