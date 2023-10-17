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《新楓之谷》楓潮音樂節10/21免費登場！Ozone、理想混蛋重磅集結

▲《新楓之谷》楓潮音樂節於10月21日在高雄夢時代前廣場免費入場，包含Ozone、理想混蛋等夢幻卡司齊聚一堂。（圖／遊戲橘子）
▲《新楓之谷》楓潮音樂節於10月21日在高雄夢時代前廣場免費入場，包含Ozone、理想混蛋等夢幻卡司齊聚一堂。（圖／遊戲橘子）

家庭消費中心／綜合報導

《新楓之谷》「挺你的夢」最終站、不可錯過的音樂盛事「楓潮音樂節」，將於10月21日在高雄夢時代前廣場登場，集結超強巨星級夢幻卡司，包含人氣團體Ozone、《大嘻哈時代2》備受矚目的饒舌歌手艾蜜莉AMILI，以及今年拿下Hito人氣樂團獎「理想混蛋」。活動免費入場，現場還有周邊、獎品可拿，並有10家美食攤車進駐。

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《新楓之谷》第二年以行動力挺學生夢想，「楓潮音樂節」作為《新楓之谷》「挺你的夢」最終站，今年擴大舞台規模，移師到高雄夢時代前廣場盛大舉辦，演出學生社團涵蓋北中南音樂社團，包含台大嘻研、臺師大嘻研、勤益嘻研、雲科大嘻研，更全新加入舞蹈社，包含朝陽熱舞、成大流舞，成為學生圓夢舞台。

▲《新楓之谷》「挺你的夢」最終站「楓潮音樂節」10月21日登場。（圖／遊戲橘子）
▲《新楓之谷》「挺你的夢」最終站「楓潮音樂節」10月21日登場。（圖／遊戲橘子）
官方邀約８組人氣歌手及樂團，集結重磅級卡司，包含王ADEN、饒舌歌手艾蜜莉AMILI、入圍第32屆金曲獎最佳新人獎的李浩瑋 Howard Lee、拿下Hito人氣樂團獎的理想混蛋，還有icyball冰球樂團、Ozone、幻藍小熊等人企團體，以及第18屆KKBOX風雲榜年度百大風雲歌手陳華等，都用歌聲來力挺學生。

「楓潮音樂節」還有一系列好康福利，憑學生證將獲得限量挺夢毛巾、小怪物雞蛋糕，還有餐車專屬優惠。《新楓之谷》玩家也能享有專屬好禮，現場使用beanfun!秀出玩家身分，可獲得小怪物全套酷卡，所有民眾完成指定任務可獲得小怪物摺疊扇、虛寶卡、霓淨思面膜、PGO鑰匙圈、可口可樂等。

除了各項好康，「楓潮音樂節」還帶來許多周邊活動，現場將展出5隻巨大的MapleMonster充氣裝置，還有小怪物限定拍貼機免費體驗，更邀約10家美食攤車進駐現場，「好聽、好康、好拍、好吃」一次打包。

▲左起Ozone子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷在團綜《Ozone夏日青春冒險》展現私密一面。（圖／記者葉政勳攝）
▲左起為Ozone子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷。（圖／記者葉政勳攝）
🟡10家超人氣美食攤車：
◾这位泰泰Thai Thai
◾樹巢
◾角樂子
◾尻雞實驗室
◾阿樂章魚燒
◾OPPAS WORLD 偶巴吃貨
◾Dai柴炭烤吐司
◾林針嬤鹹水G
◾尋光小徑義式冰淇淋
◾ORK美式漢堡餐車

🟡「楓潮音樂節」活動資訊
📍時間｜2023/10/21(六) 下午3點至晚上9點
📍地點｜高雄 統一夢時代購物中心 前方空地廣場
📍開場DJ｜國語作業簿 DIN DIN
📍楓潮卡司｜理想混蛋、icyball冰球樂團、Ozone、幻藍小熊、王ADEN、李浩瑋 Howard Lee、艾蜜莉 AMILI、陳華
📍學生社團｜台大嘻研、臺師大嘻研、勤益嘻研、雲科大嘻研、朝陽熱舞、成大流舞


 

📍楓潮音樂節 活動網頁（點此連結）
📍Instagram：https://www.instagram.com/maplestory_tw/

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