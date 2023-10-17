《新楓之谷》楓潮音樂節10/21免費登場！Ozone、理想混蛋重磅集結

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官方邀約８組人氣歌手及樂團，集結重磅級卡司，包含王ADEN、饒舌歌手艾蜜莉AMILI、入圍第32屆金曲獎最佳新人獎的李浩瑋 Howard Lee、拿下Hito人氣樂團獎的理想混蛋，還有icyball冰球樂團、Ozone、幻藍小熊等人企團體，以及第18屆KKBOX風雲榜年度百大風雲歌手陳華等，都用歌聲來力挺學生。
「楓潮音樂節」還有一系列好康福利，憑學生證將獲得限量挺夢毛巾、小怪物雞蛋糕，還有餐車專屬優惠。《新楓之谷》玩家也能享有專屬好禮，現場使用beanfun!秀出玩家身分，可獲得小怪物全套酷卡，所有民眾完成指定任務可獲得小怪物摺疊扇、虛寶卡、霓淨思面膜、PGO鑰匙圈、可口可樂等。
除了各項好康，「楓潮音樂節」還帶來許多周邊活動，現場將展出5隻巨大的MapleMonster充氣裝置，還有小怪物限定拍貼機免費體驗，更邀約10家美食攤車進駐現場，「好聽、好康、好拍、好吃」一次打包。
🟡10家超人氣美食攤車：
◾这位泰泰Thai Thai
◾樹巢
◾角樂子
◾尻雞實驗室
◾阿樂章魚燒
◾OPPAS WORLD 偶巴吃貨
◾Dai柴炭烤吐司
◾林針嬤鹹水G
◾尋光小徑義式冰淇淋
◾ORK美式漢堡餐車
🟡「楓潮音樂節」活動資訊
📍時間｜2023/10/21(六) 下午3點至晚上9點
📍地點｜高雄 統一夢時代購物中心 前方空地廣場
📍開場DJ｜國語作業簿 DIN DIN
📍楓潮卡司｜理想混蛋、icyball冰球樂團、Ozone、幻藍小熊、王ADEN、李浩瑋 Howard Lee、艾蜜莉 AMILI、陳華
📍學生社團｜台大嘻研、臺師大嘻研、勤益嘻研、雲科大嘻研、朝陽熱舞、成大流舞