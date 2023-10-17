滾床烏龍爆料！周玉蔻不認罪全推消息來源　張淑娟批民視繼續躲

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周玉蔻說，2021年4月18日中午，她跟蔡玉真及一些記者、政壇人士去「玖尹」餐廳吃飯，席間都會聊政情。而該餐廳的戴經理與蔡玉真熟識，經蔡玉真介紹，得知戴經理跟張小姐是中學同學，戴曾經是晶華酒店VIP訂房部經理。
周女說，蔡玉真就拋出如果蔣萬安出來選，1999年章孝嚴的「晶華緋聞案」以及蔣家的家事應該會是個話題吧？蔡當時就提到戴是知道緋聞案詳情的人，戴就有提到張小姐。
周玉蔻說，她聽完後很驚訝，不斷對戴提出質疑，但得到的答案卻是肯定的，所以才會在節目中提出來討論。節目播出後，有電視台高層告訴蔡玉真他所知道的狀況，蔡玉真有LINE她，她才立即向張婌娟道歉，她希望法官協調是否能調解。
法官認為，節目要攻擊的對象是現任市長，但攻擊的方式有很多種，相信她們不是為了要攻擊張淑娟，但卻將告訴人的身分曝光，把張拿出來鞭打，最後「模糊了焦點」，告訴人已表明，被告需要先認罪才會考慮是否調解。
周玉蔻強調，她是因為相信消息來源蔡玉真跟戴小姐所說的話，並沒有犯罪意圖。法官庭末諭知候核辦。
張淑娟委任律師吳漢成說，戴在偵查時完全否認有跟蔡玉真、周玉蔻講到張淑娟，而且戴沒有訂房權限，她是晶華的業務部經理，跟訂房無關，筆錄很清楚紀錄，但周玉蔻還是在法庭說是戴經理告訴她，但戴已經拒絕作證有這件事。
律師吳漢成另提到，去年9月23日，張淑娟已經請律師發布聲明，要求周玉蔻等人不要再亂講，當天晚上，周玉蔻在《辣新聞》嗆說，既然妳委託律師，我們就來直球對決，跟周玉蔻在法庭上說「她一發現錯誤就馬上停止」的行徑，完全對不上。