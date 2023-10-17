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四方客運欠薪釀罷工！各縣市爆司機荒　2關鍵留不住人才

▲以電動巴士聞名的台中市四方客運公司，駕駛員今起全面罷駛。（圖／翻攝四方客運官網，2023.10.17）
▲以電動巴士聞名的台中市四方客運公司，駕駛員今起全面罷駛。（圖／翻攝四方客運官網，2023.10.17）

記者許若茵／台北報導

台中市公車爆發司機荒減班，台中市四方客運公司更因為發不出薪水，導致司機大罷工，停駛13條路線。對此，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會總幹事林昶志接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，受害員工可組成工會協商，而各縣市都爆發司機荒，應從改善薪資條件與勞動環境才能留住司機員。

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四方客運目前在台中市取得13條路權，包含行駛中科管理局至捷運文心中清站、高鐵台中站到吉星社區、台中榮總到麗園公園、大肚車站到亞大醫院、台中車站到修平科大等，駕駛員約60名。

今年4月17、18日，曾有29四方客運司機集體請假，造成4成公車班次異常。台中市每年編20幾億元實施雙十公車制度，對客運業者進行補貼，陳情的駕駛員指出，四方客運已非第1次積欠員工薪資，市府正常撥款到公司戶頭，他們卻從4月起就沒收到薪資，這幾天本應發放9月變動績效獎金，資方臨時決定11月15日再發放，他們快活不下去，只能集體罷駛。

林昶志表示，若遇到公司欠薪，應向勞工局檢舉進行勞檢，四方客運欠薪並非第一次，司機應盡快成立工會或是加入工會保障自己的勞工權益與工作權，並與四方客運集體協商，避免違反勞動相關法規的事情一再發生，也歡迎司機員聯繫台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會討論如何提供幫助。

林昶志指出，客運業者拿著市府補助款卻罔顧勞工權益的事情，不是第一次發生，明顯就是制度上有很大的問題，才會導致四方客運一手拿政府補助款，一手剝削司機員勞動權益，台中市政府要負很大的責任，交通部、擁有四方客運11%股權的經濟部也應介入，整個制度都應該重新檢討。

近期各縣市爆發司機荒，林昶志也呼籲，應考慮薪資條件是否能讓司機員接受，才可以補助人力，另是公司的勞動環境，到底是否值得司機留下，不然就算有人力進入，卻因為欠薪、違法等事情不斷發生，司機也待不了多久。
 

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