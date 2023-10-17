藍營若堅持民主初選？黃珊珊：不用再討論二次藍白合會前會時程

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黃珊珊指出，B案參考民進黨2020總統初選方式，選取5家公司做民調，樣本數量每家3,000份 合計15,000份；抽樣時間不公布；抽樣比例： 分甲案全手機、乙案市話與手機各半；問卷大綱採對比式題型。
媒體詢問，如果初選結果落在正負3%誤差範圍內，結果將如何認定？黃珊珊表示，過去藍綠政黨初選都是比絕對值，郭台銘跟侯友宜也是差0.0幾，那這些黨內初選都有問題，願賭服輸，數學、科學有時候很殘酷，不討論誤差範圍，否則會討論不完。
媒體也問，會不會考慮電話民調、實體民調各半？黃珊珊則說明，如果要在11月20日登記，還有副總統人選、不分區立委提名作業，後續作業不是只有民眾黨，對國民黨也一樣，大家都有困難，沒辦法把時程繼續拖，20天內大量設置投票所連中選會都無法完成，執行面相當困難，根本不可能，所以不是比例，而是根本不可行。
媒體關心，在野力量整合是否應該包括正在連署中的郭台銘？黃珊珊說，她在協商會議中有跟侯辦執行長金溥聰說，「今天是在野整合會議，在野整合包括各種在野力量，所以整合是不是考慮郭董的力量？」「金執行長回說如果協商好當然要考慮郭董」，柯文哲主席就說過「郭台銘是藍白合重要角色」，既然郭台銘正在努力連署爭取民眾認同，在野既然整合當然不分彼此，必須考慮郭台銘。
媒體追問，如果國民黨堅持民主初選，是否就沒有二次會議可能？黃珊珊則說明，雙方都有提出具體民調方案，但國民黨如果堅持民主初選，就不用再討論時程方式，因為根本不可能做到，民眾黨現在要討論的是具體可行的。另外，為何暫時不公布民調舉辦時間？黃珊珊表示，這是因為擔心民調執行時間，有心人士刻意操作，導致影響民調，所以日期用臨時宣布，當天執行的方式，會比較客觀。