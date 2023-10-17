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黃珊珊稱民主初選「花費無力分擔」　金溥聰：黨內有經驗成本不高

▲侯辦執行長金溥聰（左）說，民主初選成本不會太高。（圖／記者林怡昕攝，2023.10.17）
▲侯辦執行長金溥聰（左）說，民主初選成本不會太高。（圖／記者林怡昕攝，2023.10.17）

記者林怡昕／台北報導

藍白合首場會前會日前落幕，不過雙方都對彼此主張不滿，更隔空互嗆，藍白合作瀕臨破局，柯競辦總幹事黃珊珊稍早更稱，民主初選花費上億民眾黨無法分擔。對此，侯競辦執行長金溥聰回應，黨內初選經驗，成本並沒有太高，這是兩黨分攤，強調藍白合不是淘汰賽，是「聯隊」的方式，「聯隊要兩人在一起，在同一張選票上，才叫作聯隊」。

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黃珊珊稍早召開記者會指出，如果以民主初選，投票所設置人力、物力問題，要花費上億金額，這民眾黨無法分擔，另外，「民主初選」是主動式投票，違反民主投票秘密原則，時效性、可行性，最重要是可性度也值得存疑，更喊話金溥聰，「明知不可而為之」，「民調可以協商，要協商民主初選，再協商幾次都沒有結果」，強調還是要執行「全民調」。

金溥聰稍早也召開記者會回應，針對黃珊珊提出，民主初選成本太高？金溥聰回應，黨內初選經驗，成本並沒有太高，這是兩黨分攤，為何要以開放式民主初選，是因為這才是真正對民意掌握，因為這是主動式的，一個人要表達政治意見，還要在家等民調電話，跟走出家門投下一票，這是較為民主動員方式，才能讓下架民進黨成為運動，「這就是我講組聯隊的方式」。

金溥聰說，黃珊珊現在搞成淘汰賽，很難讓支持者接受，「今天真的是有點失望，也非常意外」，不懂為何會強勢推出選A、B方案。

至於外界傳出，國民黨要換人談藍白合？金溥聰說，他看完新聞直搖頭，自己從政這麼多年，就以「進廚房就不要怕熱、要上火線就不要怕被射箭」為原則，對於要求換人，自己會訴諸社會公評、黨內公評，「我不放在心上，要不然什麼都不要做」。

金溥聰再度強調，「折衷是包容，不是像今天這樣強制二選一，二選一不選，就不進行會談」，他提及，當天會前會，沒有討論到後面的方式，不過，侯辦有備案，不是一個人勝利後就全拿，「應該是一正一副」。

金溥聰說，本來希望在首次會談後，還有第二次會談可以折衷商量，看是否還有妥協的空間，「聯隊要兩人在一起，在同一張選票上，才叫作聯隊」，如果只剩勝者全拿，雙方支持者都很難接受。










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