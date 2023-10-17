入秋後首波境外污染 西部六縣市聯防減緩空品惡化

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市環保局因應這波境外污染，超前佈署於10月14日成立應變小組，針對20家有使用VOC原料之工廠，確認現場正常運作並運用紅外線氣顯像儀偵測製程及管道是否洩漏，也針對臭氧前驅物NOx管制，於醫院周邊執行車輛反怠速稽查72輛以及柴油車目視稽查119輛，以減緩本市空品負荷。
市長黃偉哲指示市府各局處啟動應變措施，因應這一波境外污染，為強化西半部縣市跨區合作治理，16日更啟動雲嘉南高屏六縣市聯合應變，六縣市應變成果共通報212家大型工廠執行降載減排、要求187處大型工地增加灑水頻率、路邊攔檢車輛共計2,607輛、重點道路洗街共計446公里，各污染物削減TSP 52.1公噸、PM10 742公斤、PM2.5 174公斤、SOx 3,825公斤、NOx 4,033公斤、VOCs 671公斤，西半部六縣市攜手共同減緩空品負荷。
環保局16日再派遣近20名查核人員，通報60家大型工廠、86家大型餐飲業及98處營建工地落實防制設備正常運作，加強48條重點路段洗街作業271公里，並前往工業區針對工廠稽巡查、於敏感受體周邊進行機車反怠速稽查作業以及重點路段和空維區之柴油車目視稽查作業等污染源查核管制。
環保局局長許仁澤呼籲市民朋友，空品不佳期間，請減少戶外活動，外出應配戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，建議市民朋友可留意環保局空氣品質監測網(https://tnair.wealert.com.tw/），環保局每日更新空品狀況，提供即時空氣品質訊息，要注意空品不良時即時更新訊息。