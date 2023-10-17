迎接2024！101景觀台「跨年煙火派對」今開搶 義大999秒煙火公開
即將迎接2024年到來！世界知名景點101跨年煙火秀，也在今（17）日起開賣101景觀台「跨年煙火派對」入場門票，可以近距離欣賞煙火璀璨，還可以俯瞰整個台北市的夜景，活動僅限800人，11月30前早鳥優惠價9折，今年也首度開賣快速通關票，不用排隊搶先入場。同時，義大世界也公布今年將施放長達999秒大型藝術煙火，燦爛迎接新一年的開始。
記者鍾怡婷/綜合報導
台北101每年的跨年煙火都吸引大批民眾湧入周邊商圈，人擠人又擔心找不到最佳觀賞景點？台北101今起開賣景觀台「跨年煙火派對」入場門票，體驗置身在煙火中看煙火，許下新年願望。除了欣賞煙火外，101景觀台跨年還會進駐LIVE Band音樂表演、星光酒吧、深夜美食等。
「2023台北101跨年星空派對」套票今日於「Stage101」以及「KKday」旅遊電商平台獨家開售，景觀台於12月31日晚上10點入場，一直持續到2024年凌晨1點，活動僅限800人入場，含星光酒吧、深夜美食一份，套票售價為2800元／人，11月30日前早鳥9折優惠2520元。今年101首次提供限量快速通關票，每張售價為3300元，提早進場免排隊。
除了台北101煙火秀外，高雄義大世界今年跨年夜將施放長達999秒大型藝術煙火，主題為「紫耀義大、義享歡樂」，有大量大型高空煙火滿足觀眾親臨現場獨有的震撼感，更採用單發煙火搭配創意施放技術，以及色彩分明且低煙霧的單排盆花，幻化出花火之舞、躍動圖騰，甚至是萬丈瀑布與點點星芒，打造一場絢麗斑斕的視覺饗宴。