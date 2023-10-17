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全數編成降價一萬，CMC Zinger 71.9 萬起正式發表上市！

▲全數編成降價一萬，CMC Zinger 71.9 萬起正式發表上市！
▲全數編成降價一萬，CMC Zinger 71.9 萬起正式發表上市！

2GameSome - 有車賞

新世代ZINGER自9月底公佈預接單與商品規格後，今日舉辦新車上市發表會公佈正式售價：舊換新5人座66.9萬起；7人座75.9萬起，入門標緻型、中階豪華型較預接單價再降1萬，頂規旗艦型較預接單價再降1.4萬！大改款的ZINGER除了沿襲車廂大寬平的空間特性外，超有感「123」大升級，也受到消費者廣大好評，其中7人座頂規旗艦型舊換新價只要86.5萬，搭配全新動力系統、LEVEL 2 ADAS主動安全，切入RV市場百萬內價格帶，提供消費者更聰明優質的新選擇。目前預接單已掀起一波銷售熱潮，預估年底前銷售目標可望突破2,000台。其中，旗艦型的車型銷售佔比超過 50%，可以看出新世代ZINGER的訂價策略成功打動消費者。

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有感升級1：全車系搭載1.5TGDI缸內直噴渦輪引擎，搭配8速ZF自排變速箱，馬力升級至172匹，以及26.4kgf．m強勁扭力，讓新世代ZINGER較前一代ZINGER，在馬力與扭力均有26%的顯著提升，提供車主全新的駕馭體驗，創造出令人驚喜的輕快油門加速感受。每公升平均最佳油耗亦有13.4km/L的表現，在稅金降低及油耗優化的利基上，讓車主不僅動力有感升級，荷包也有感充實。

有感升級2：中階車型以上首度搭載「LEVEL2 」ADAS先進駕駛輔助系統，大幅提升行車安全。LEVEL 2先進駕駛輔助包含全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統、以及車速0~150km/h皆可運作的TJA交通壅塞輔助系統等，透過中華汽車自主研發能力，讓主動安全升級，安全配備一”部”到位，有效減少駕駛疲勞與交通意外的發生機率，全面守護車內乘員。

有感升級3：全新推出「3排椅」七人座車型。空間王者ZINGER 5人座車型即擁有高達2,015L的後廂空間，重點是彈性多變的收摺後，還是能保留後廂的平整性。本次大改款再為家庭出遊提出的完美設計:寬敞第三排，7人座頂規旗艦型舊換新價只要86.5萬，即可享有1.5T、完整LEVEL2 ADAS主動安全滿配的式樣，滿足全家開心出遊的生活記憶。也為台灣RV市場區隔注入新活力。

新車上市，新世代ZINGER除延續市價18,000元配件金超值優惠外，為服務廣大車泊露友，貼心推出可快速變身廚房與雙人床的ZINGER專屬露營套件，凡入主新世代ZINGER即享5.6萬優惠價，讓好野人生，完美一”部”到位。

新世代ZINGER「123」：1.5TGDI動力、LEVEL2 ADAS全方位安全、新增7人座車型，三大有感升級，預購即獲得廣大消費者認同與討論，為了讓消費者親自體驗1/2/3一”部”到位的絕佳魅力，並回饋您心中最有感的升級優勢，推出「好野公投」預約試乘活動(註)，敬邀全台消費者10/21起至中華三菱全台展示中心賞車試乘，掃描QR CODE，完成活動，即可獲得LINE POINTS點數30點，還能參加周周抽iPhone15的活動，愈早參加中獎機會愈高! ( https://www.mitsubishi-motors.com.tw/testdrive.php )

 

5人標緻型

5人豪華型

5人旗艦型

7人標緻型

7人豪華型

7人旗艦型

正式售價

719,000

775,000

825,000

809,000

865,000

915,000

新臺幣 71.9 萬元起　全新世代 CMC Zinger 正式上市

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