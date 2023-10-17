▲全數編成降價一萬，CMC Zinger 71.9 萬起正式發表上市！

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有感升級2：中階車型以上首度搭載「LEVEL2 」ADAS先進駕駛輔助系統，大幅提升行車安全。LEVEL 2先進駕駛輔助包含全速域ACC主動車距控制巡航系統、FCM主動式智慧煞車輔助系統含行人偵測功能、LKA車道置中輔助系統、以及車速0~150km/h皆可運作的TJA交通壅塞輔助系統等，透過中華汽車自主研發能力，讓主動安全升級，安全配備一”部”到位，有效減少駕駛疲勞與交通意外的發生機率，全面守護車內乘員。
有感升級3：全新推出「3排椅」七人座車型。空間王者ZINGER 5人座車型即擁有高達2,015L的後廂空間，重點是彈性多變的收摺後，還是能保留後廂的平整性。本次大改款再為家庭出遊提出的完美設計:寬敞第三排，7人座頂規旗艦型舊換新價只要86.5萬，即可享有1.5T、完整LEVEL2 ADAS主動安全滿配的式樣，滿足全家開心出遊的生活記憶。也為台灣RV市場區隔注入新活力。
新車上市，新世代ZINGER除延續市價18,000元配件金超值優惠外，為服務廣大車泊露友，貼心推出可快速變身廚房與雙人床的ZINGER專屬露營套件，凡入主新世代ZINGER即享5.6萬優惠價，讓好野人生，完美一”部”到位。
新世代ZINGER「123」：1.5TGDI動力、LEVEL2 ADAS全方位安全、新增7人座車型，三大有感升級，預購即獲得廣大消費者認同與討論，為了讓消費者親自體驗1/2/3一”部”到位的絕佳魅力，並回饋您心中最有感的升級優勢，推出「好野公投」預約試乘活動(註)，敬邀全台消費者10/21起至中華三菱全台展示中心賞車試乘，掃描QR CODE，完成活動，即可獲得LINE POINTS點數30點，還能參加周周抽iPhone15的活動，愈早參加中獎機會愈高! ( https://www.mitsubishi-motors.com.tw/testdrive.php )
5人標緻型
5人豪華型
5人旗艦型
7人標緻型
7人豪華型
7人旗艦型
正式售價
719,000
775,000
825,000
809,000
865,000
915,000