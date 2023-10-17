深耕10年 國泰健康管理打造大台南健康生活圈

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國泰功醫診所院長陳皇光表示，國泰健康管理10年來總服務超過6萬5千人次的客戶，平均年齡層為30-45歲的青壯年族群。根據體育署運動現況調查的數據顯示，在有「全糖城市」之稱的台南，肥胖人口比例高達39.1％，相當於每10個台南人中就有4人過重。預防醫學在此時的角色就相當重要，無論哪個年齡階段，都可以透過健康檢查來掌握自己的健康指數，並且養成正確飲食及規律運動的習慣，才能為日常生活打下穩固基礎。
國泰健檢中心除了空間全面翻新、硬體升級之外，也在恢復室加裝醫療級UV-C消毒燈具，有效降低傳染性和空氣傳播疾病的風險，也新增運動心電圖及OCT眼底攝影等項目，並與數位智能連結提供「有醫問」線上服務，不出門也能知身體大小事。國泰健康管理以在地深耕10年的深厚經驗，重新規劃與打造國泰台南健康園區，強調整合性服務並結合體適能運動醫學概念，延伸健檢與產後的照護服務，從日常為基底，為市民守護不同人生階段的健康。
在這次全新升級的服務中，國泰台南產後護理之家除了固有的三師巡房之外，增加了特色中醫巡診服務，提供媽咪們更多元的產後調理選擇，另外還有回診接送、衣物送洗等加值服務，體驗更貼心、細緻的全方位照護！無論在哪個階段，體態的修護保養都是媽咪的一大主軸，除了入住期間的豐富課程之外，我們也將營養諮詢服務延伸至孕期、產後及返家後，讓媽咪擁有完整的飲食建議，精準補充各階段所需的不同養分。
國泰台南健康園區全新升級，一站守護全家人的健康與未來，從健康檢查延伸至產前、產後照護，並將健康生活落實到日常，建立全家攜手陪伴小孩長長久久的時尚健康態度。國泰台南健康園區歡迎大家「午迎來呷坐」，一起打造永續樂活的美好未來。