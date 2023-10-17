俄起草停火協議未譴責哈馬斯！安理會4票反對駁回　續投巴西版本

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這項停火協議要求在加薩地區實現人道主義停火，譴責針對平民的暴力以及一切恐怖主義行為，並呼籲釋放人質並提供援助，安全撤離平民，但議案內並沒有像巴西起草的議案中明確譴責巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈馬斯，因此未能獲得廣大支持。
議案通過門檻為至少要有9票贊成，且5個常任理事國中沒有任何一國投下反對或否決票，俄羅斯起草的草案則受到法國、日本、英國以及美國等4個國家的反對票，以及巴西、阿爾巴尼亞、厄瓜多、迦納、馬爾他與瑞士等6國棄權。
美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，美國不會支持這項俄羅斯的決議草案，因為它對哈馬斯的恐怖主義行為避而不談，她公開譴責哈馬斯劫殺人質、屠殺平民家庭的行徑，強調不能允許安理會不公平地將責任都推給以色列，為哈馬斯數十年來的殘暴行徑開脫，「俄羅斯沒有譴責哈馬斯，就是在為這個殘酷對待平民的恐怖組織提供庇護。這是無恥、虛偽且站不住腳的行為。」
俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）則反控，「投票結果顯示某些國家支持結束暴力並提供人道主義援助，但某些國家只是純粹出於自私和政治利益而已。」