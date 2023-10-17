台積電不來遭綠營猛轟 桃市府：民進黨對用地取得困難避而不談

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對於議會民進黨團批市長張善政趕走台積電，羅楚東表示，這證明一件事，就是對民進黨來說，台積電進駐桃園與否，從來都只是選舉與政爭的工具，民進黨對於用地取得過程中遭遇的困難避而不談，對當地居民的反應充耳不聞，散播這種昧於事實、唯恐天下不亂的說法，令人遺憾。
羅楚東也強調，張善政上任後，市府即多次與竹科管理局召開龍科擴建案先導計畫增修會議，並增加聯外交通改善規畫、周邊都市計畫檢討、新設實驗中小學規劃等內容，以協助竹科管理局爭取在地支持龍科擴建案，以上各項措施皆獲得中央支持，民進黨議員問政若只有顏色，沒有是非，才會讓桃園的建設零成長。
市府地政局表示，有關「龍潭科學園區擴建案」係國家科學及技術委員會（國科會）陳報行政院本案先導計畫，並奉行政院112年6月6日院臺科長字第11210247122號函指示，積極推動本案先期可行性評估。目前仍於先期評估階段，相關規劃由竹科管理局主辦，負責可行性評估、擴建計畫、開發計畫、環境影響評估執行，相關計畫評估、籌設及擬訂，均為竹科管理局權責，桃園市政府僅為後續用地取得協辦機關。
另外，依據土地徵收條例第10條規定，「龍潭科學園區擴建案」竹科管理局為需用土地人，其於事業計畫報請目的事業主管機關許可前，應舉行公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人的意見。竹科管理局已於今年7月26日在龍潭區婦幼館舉行公聽會，目前該局仍依該次公聽會參與民眾意見，辦理事業計畫內容及範圍修訂中，至於辦理第二次公聽會的時機仍得由竹科管理局擇定，「龍潭科學園區擴建案」事業計畫及範圍等仍由竹科管理局擬訂中，尚未奉行政院核定，目前僅在計畫籌設階段，須待計畫範圍確定後，始得移由桃園市府協助用地取得。