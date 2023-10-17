限量LV包獻神明，神明卻拒收

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最近神明生日多，有男神有女神，家住永康的一位曾姓女信眾，是退休的台商，返台後從事房仲業工作，感念神明在今年四月她標到一件法拍屋，於很快的速度就脫手，曾向玉皇宮三公主娘許願，有賣到賺錢就返廟還願，如今願望實現，她擲筊請示神明詢問LV包的意願，神明以聖杯應允，於是就到台南新天地以二萬六千四百元購買一只限量的LV小錢包，於十五日至廟敬獻給玉皇三公主娘，廟方沒有碰過獻LV包的，先行收下，但經管委會討論後決定還給信眾。
廟方認為LV雖是高價精品，對神明來說，卻太過新潮，也與體制不合，北部就發生過宮廟女神被信眾敬獻的精品打扮的很花俏，結果神明降駕表示「不喜歡」，所以人意不代表神意，這方面還是保守一點比較好。
此一LV事件也引起宮廟界「獻什麼東西給神明才正確」的熱烈討論。其實獻LV包給神明已不是第一次，台南開基天后祖廟數年前就有信眾獻給媽祖一只LV小零錢包，讓她華麗的出巡。不止LV包，還有人獻可聽音樂的蘋果I POD，讓媽祖既時髦又前衛。信眾認為，時代在變，人類都已登上月球了，神是人在拜的，只要人的思想改變，神明也會跟著改變。很多三太子都戴太陽眼鏡，還有三太子拿衝鋒槍，反而變成亮點。
有人認為，信徒獻給神明的物品本就是有「獻」無類，不能說金牌就收，LV 包不收，更何況百年歷史的LV的包袋已可視為時尚文化重要的一環，尤其近幾年與草間彌生和村上隆等大咖合作設計限量聯名款，也成為藝術品，具有保存價值，且一只小包包和三錢黃金的價格也不相上下。
但站在廟方的立場，若大家都來獻名牌包，以後會有很多人跟進，由於廟方不懂名牌包袋的保存方法，神明戴出去又與身上的古裝不搭調，所以一般都建議獻金牌，銀帽或是神衣為宜。據了解，不少香火較旺的廟宇也發生這種困擾，有的廟乾脆把精品包拿去給二手精品店拍賣，但也有宮廟的做法比較兩全，先讓神明在生日期間配戴，過後再請信眾領回去自己使用，只要添點香油錢就好。
這只信眾拿來還願的LV包是路易威登二 O二三冬季限量款，上有吉祥物Vivienne和她友人Noe和etula彩繪，是很多女性夢寐以求的包包，神明卻不要，令眾多引頸企盼的LV粉絲十分失落。