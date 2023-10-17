黃珊珊強推「比民調」方案　金溥聰開砲：要二選一就不用談下一步

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金溥聰也坦言，看完記者會有點意外，藍白雙方在野政黨是「黨跟黨」的合作，合作兩字，其實不是你死我活，不是勝負決定，民眾黨非常強勢提出要求，完全不能接受自己提出的方案，只准在方案中做選擇，這麼強勢的要求，對自己來說感到很意外，「我們不是要打淘汰賽，而是要合作達成目標」，合作組聯隊。
至於，黃珊珊提出，對開放式民主初選有很多質疑，金溥聰說明，發給對方聲明說得很清楚，時效可以克服，也已經表達過時間、地點也已經準備好，至少準備73個地點設置投票所，地點也可以再商量，隨時可以開始，同時，也特別提到有不同意見，可以再商量討論。
不只如此，金溥聰也提到，開放式初選不需要造冊，只要簽署政黨理念任認同卡，如果擔心不當動員，就禁止遊覽車運送投票者去投票，「人力、物力、時間問題都可以克服，這些都不是重點」，這點是說，大家是要合作，不解為何要搞成願賭服輸的方式，一翻兩瞪眼，這很難對支持者交代，也很難接受。
金溥聰提及，黃珊珊、柯文哲都強調科學重要，一再強調民主初選有多少缺點、優點，他也提出學者專業報告，內容指出，手機做民調會造成很大的偏差，「若柯市長強調科學數字，我們可以拿出來討論」、「是要協調出折衷方案，如果民眾黨絲毫沒有把折衷納入思考，我感到很失望」。
對於民眾黨強推「比民調」兩方案，金溥聰則說，不要搞成兩個人殊死戰，更強調，若對方只有二選一，真的不必談下一步，還是希望坐下來整合出一套方案。