「孕」動儲備正能量 孕期適度運動媽媽與寶寶好處多多

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影響更大。新英格蘭醫學期刊(NEJM)在2022年一篇研究論文(Obesity in Pregnancy)提到，構成高危險妊娠的黃金三角就是：肥胖、發炎反應、胰島素阻抗，三者互為因果關係，從肥胖會衍生出的孕期併發症不可不慎。
奇美醫院婦產部主治醫師關哲彥擁有10多年的重量訓練經驗，長期致力於推廣「孕」動，深知「孕」動對於孕產婦的益處。關哲彥指出，亞洲固有的傳統思維對於孕產婦們有諸多限制，包含孕婦要多休息、少走樓梯等等，因此造就了孕產婦的靜態生活比例逐漸上升，再加上懷孕期間的飲食習慣如果沒有跟著控制，長期的熱量失衡容易導致孕產婦體重增加過多。
關哲彥說明，隨著懷孕周數的增加，孕產婦孕期間最需要調整的就是骨盆過度前傾造成的相關問題。如果可以在懷孕前就開始接觸重量訓練，對於整個孕期會有很明顯的助益。一開始可藉由正確的呼吸法建立腹內壓，了解如何啟動核心肌群，維持骨盆中立位置，就可以改善孕期骨盆前傾導致腰痠背痛的情形。有了腹內壓作為訓練基礎，可以更進階的開始重量訓練鍛鍊軀幹及四肢的肌群，讓孕產婦整個孕期更加的輕鬆自在，在產後身體恢復也會較為快速。
關哲彥表示，孕婦如果可以規律運動，孕期不僅能增加心肺能力及強化肌肉，對於生產時所需要的體力，也可以提前預作準備，產後也能較易恢復體態。美國婦產科醫學會也明確指出，「孕」動不會增加早產風險，也不會增加流產的風險，「孕」動也會降低產中及產後憂鬱的發生。
關哲彥補充，「孕」動還是需要經由婦產科醫師評估再開始，「孕」動的禁忌症包含了：前置胎盤、植入性胎盤、嚴重子癲前症、產婦本身心肺功能異常、早期破水、子宮頸閉鎖不全、持續陰道出血等。「孕」動項目的選擇也須注意，避免高速度、高強度的動作，也要避免肢體碰撞、彈跳、不熟悉的動作型態，同時也要注意運動環境避免過熱導致脫水的情形。