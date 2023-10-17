112年全國運動會週末登場！黃偉哲邀全民來臺南瘋賽事

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黃偉哲進一步指出，一件事的成功需要多方的努力方能成就，臺南市睽違16年再次承辦這場全國最高等級的綜合賽會，可說是難能可貴，而一場大型賽事的籌辦有許多細節需要注意，因此更仰賴眾人的協助與合作，感謝所有為全運會投入心力與支援的市府團隊與民間團體，才能讓全運會賽事的準備更加細緻完善與運作順暢，未來市府也將持續與各方一起努力，全面推動選手培訓，並爭取各類高等級運動賽事在臺南舉辦的機會。
臺南市政府表示，黃偉哲上任後就積極推動興建全民運動中心，並成立體育局，同時以全運會為軸心啟動興建各項運動場館及設施，期盼完善軟硬體建設，要讓臺南成為運動城市。
臺南市政府邀請全國民眾一起來關心即將到來的全運會賽事，為運動員們加油打氣，也歡迎觀賽之餘來大啖臺南美食，漫遊充滿人文底蘊的古蹟、廟宇及巷弄，感受到臺南古都四百年的澎湃人情味。
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112年全國運動會將於10月21日下午16時30分在大臺南會展中心舉行，26日閉幕。精彩賽事，請搜尋全國運動會官方資訊
112年全國運動會官方網站：https://sport112.tainan.gov.tw/
112年全國運動會FB/IG：【112年全國運動會在臺南】
112年全國運動會YOUTUBE：
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