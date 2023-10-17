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112年全國運動會週末登場！黃偉哲邀全民來臺南瘋賽事

▲臺南市政府發揮創意大玩與競賽相關諧音梗，從吸睛的看板中可以看到舉重選手陳柏任一舉抬起臺南市長黃偉哲，大大的標語主打著「我臺南人」(我抬男人)的諧音梗。（圖／臺南市政府）
▲臺南市政府發揮創意大玩與競賽相關諧音梗，從吸睛的看板中可以看到舉重選手陳柏任一舉抬起臺南市長黃偉哲，大大的標語主打著「我臺南人」(我抬男人)的諧音梗。（圖／臺南市政府）

生活中心/綜合報導

112年全國運動會即將在10月21至26日正式登場，為吸引全國民眾來臺南觀看比賽，並增加市民對賽事討論熱度，臺南市政府網羅全運會期間代表臺南市參賽的運動員擔任大型廣告看板主角，並發揮創意大玩與競賽相關諧音梗，從吸睛的看板中可以看到舉重選手陳柏任一舉抬起臺南市長黃偉哲，大大的標語主打著「我臺南人」(我抬男人)的諧音梗。臺南市政府表示，黃偉哲市長為了宣傳賽事不計形象豁出去，除了希望讓市民注意到賽事即將開始，更重要的是期盼大家多多觀賽，一起為選手們加油。

 

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▲▼黃偉哲進一步指出，一件事的成功需要多方的努力方能成就，臺南市睽違16年再次承辦這場全國最高等級的綜合賽會，可說是難能可貴。（圖／台南市政府）
▲▼黃偉哲進一步指出，一件事的成功需要多方的努力方能成就，臺南市睽違16年再次承辦這場全國最高等級的綜合賽會，可說是難能可貴。（圖／臺南市政府） 
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市長黃偉哲表示，臺上一分鐘，臺下十年功，選手在競賽場上的展現，都是經年累月的累積，為了做臺南市籍運動員最佳的後盾，近年來南市府制定許多支援計畫，如兩年一屆的全運會，當屆年度編列有1,200萬元培訓經費，無論是體能、運動傷害還是運動心理，各方面都能夠依選手需求搭配使用。為了今年全運會在臺南舉辦，南市府更在去(111)年編列600萬元加碼培訓經費，讓選手培訓後援不中斷。針對菁英運動員的補助計畫，則讓選手每月領有3,000元到2萬元不等的補助，使其能夠專心於訓練，同時也補助予教練，讓教練與選手同樣都能夠享有市府支持。

黃偉哲進一步指出，一件事的成功需要多方的努力方能成就，臺南市睽違16年再次承辦這場全國最高等級的綜合賽會，可說是難能可貴，而一場大型賽事的籌辦有許多細節需要注意，因此更仰賴眾人的協助與合作，感謝所有為全運會投入心力與支援的市府團隊與民間團體，才能讓全運會賽事的準備更加細緻完善與運作順暢，未來市府也將持續與各方一起努力，全面推動選手培訓，並爭取各類高等級運動賽事在臺南舉辦的機會。
 

▲黃偉哲表示，為了做臺南市籍運動員最佳的後盾，近年來南市府制定許多支援計畫，如兩年一屆的全運會，當屆年度編列有1,200萬元培訓經費，各方面都能夠依選手需求搭配使用。
▲▼黃偉哲表示，為了做臺南市籍運動員最佳的後盾，近年來南市府制定許多支援計畫，如兩年一屆的全運會，當屆年度編列有1,200萬元培訓經費，各方面都能夠依選手需求搭配使用。（圖／臺南市政府）
臺南市政府表示，黃偉哲上任後就積極推動興建全民運動中心，並成立體育局，同時以全運會為軸心啟動興建各項運動場館及設施，期盼完善軟硬體建設，要讓臺南成為運動城市。

臺南市政府邀請全國民眾一起來關心即將到來的全運會賽事，為運動員們加油打氣，也歡迎觀賽之餘來大啖臺南美食，漫遊充滿人文底蘊的古蹟、廟宇及巷弄，感受到臺南古都四百年的澎湃人情味。

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112年全國運動會將於10月21日下午16時30分在大臺南會展中心舉行，26日閉幕。精彩賽事，請搜尋全國運動會官方資訊
112年全國運動會官方網站：https://sport112.tainan.gov.tw/
112年全國運動會FB/IG：【112年全國運動會在臺南】
112年全國運動會YOUTUBE：
https://www.youtube.com/channel/UCBP9H3HiLSc4QPj96xDNtkQ

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