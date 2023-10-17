▲2023 前三季保時捷全球與台灣市場皆展現雙位數成長

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保時捷 911 持續受到保時捷客戶的青睞，於今年前三季銷售大幅成長 27%，累計交付38,789部。
市場對於今年四月全球首發的新款 Cayenne 的需求也相當強勁。此款豪華 SUV於前三季共交出 64,457 部（-3%）。小幅下滑源於不同市場與地區發表時間相逕，使較晚發表的市場產品供應數量稍有落後。保時捷 Macan於前三季已交付給 68,354 名客戶（成長 15%）。 豪華轎跑Panamera 交車數量為 26,779 輛（成長 5%）。 718 Boxster 和 718 Cayman 車型的交付數量為 16,458 輛（成長 18%）。
保時捷2023年前三季在台灣市場的交車量達4,058部，較去年同期成長16%。今年1月至9月間，Cayenne 已交付給 1,410 名客戶，佔整體銷售量的35%，再度成為最受歡迎的保時捷車型。小型 SUV Macan 的交付數量達 1,162 部，成長 25%。保時捷經典跑車 911 的交付數量為 371 部。中置引擎跑車 718 的交付數量也達 362 部。此外，前三季台灣市場共有652部Taycan成功交付給客戶。 台灣保時捷總裁 Christian Nater表示：「我很高興地在此對外宣布，台灣保時捷正走在正確的軌道上，於2023 年前三季實現 16% 的優異成長。市場持續對性能豪華 SUV Cayenne 著迷，使其銷量佔整體35%，體現台灣市場對運動與奢華完美融合的需求仍屬強勁。承蒙台灣保時捷敬業的銷售團隊與車迷的支持，我們對美好的未來充滿期待。」
Taycan 的交付數量成長顯著：共27,885 部新車交付於客戶手中，較去年同期成長 11%。 Detlev von Platen表示：「Taycan自 2019 年問世以來，不斷寫下成功故事的篇章。儘管供應鏈面臨挑戰，加上全球各地區純電動車市場的發展進度懸殊，但我們預計今年的銷售數量將較去年大幅增長。」
Detlev von Platen 對今年第四季也充滿信心：「保時捷所有車型的全球交付數量與市場需求量都維持高度水準。我們積極努力、充滿活力地向年底衝刺，同時持續關注以價值為導向的成長。」
|Porsche AG
交車數量
一月 – 九月
2022
2023
交車數差異
|全球
221,512
242,722
+10%
|德國
20,850
24,814
+19%
|北美
56,357
64,487
+14%
|歐洲（不含德國）
42,204
51,742
+23%
|台灣
3,485
4,058
+16
|其他地區
98,616
97,621
-1%