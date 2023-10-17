▲BMW M2 Coupé 推 M Performance 升級套件

全新世代BMW M2 Coupé以經典雙門後驅不敗組合以及充滿熱血操控的駕馭樂趣，成功地擄獲眾多車迷的心。然而BMW M2 Coupé除了擁有領先同級的絕佳性能表現，BMW M總代理汎德公司更同步引進一系列全新BMW M Performance套件，為BMW M2 Coupé無論是外觀、車室空間以及諸多的車輛細節，增添更競技且吸睛的運動跑格。BMW M Performance套件包括豐富的碳纖維套件，特別是首次出現的大面積M Performance碳纖維進氣導流飾板，霸氣而獨特的設計風格，一出場即氣勢凌人；另專為車身量身製作的M Performance車身貼紙、充滿競技感同時大幅提升質感的碳纖維與麂皮內裝，以及純正M基因的專屬設計元素等，都是車主為愛車升級成更硬派、更獨具風格的絕佳選擇。為讓BMW車主更直接體驗車款進化的迷人魅力，即日起全新世代BMW M2 Coupé加裝完整BMW M Performance套件車款將巡迴全台BMW M展示中心，歡迎熱愛性能競技車款的車迷朋友前往感受BMW M Power獨一無二的極致吸引力。
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日期
巡迴展示中心
10/18-10/29
BMW台北汎德 - 濱江展示中心
10/30-11/9
BMW台北尚德 - 新莊展示中心
11/10-11/21
BMW桃園大桐 - 桃園展示中心
11/22-12/3
BMW台中汎德 - 崇德展示中心
12/4-12/14
BMW台南汎德 - 永康展示中心
12/15-12/25
BMW高雄汎德 - 新生展示中心
BMW M2為BMW最暢銷的M高性能車款，深受追求競技操控與征服賽道的車迷喜愛，全新世代BMW M2 Coupé更以極具運動化跑格的嶄新外貌與卓越的操控性能獲得廣大好評。為了滿足眾多車主追求更運動化的外型與競技感的內裝設計，來自BMW德國原廠賽車部門秉持精湛工藝的BMW M Performance加裝套件，為全新世代BMW M2 Coupé注入更熱血豐沛的賽車基因。大量的碳纖維內外觀套件突顯更運動化的跑車風格，M Performance碳纖維前定風翼不僅百分百與車身緊密貼合，更是空氣力學的最佳體現，讓BMW M2 Coupé在高速行駛中依舊維持穩定下壓力，搭配大面積M Performance前保進氣飾板，創造出引人注目的賽車風格；BMW M車款最經典的雙肋型後視鏡蓋也以碳纖維材質打造，搭配M Performance碳纖維側裙下飾板以及M Performance字樣車身貼紙，讓車身比例在視覺上更顯修長俐落；車尾大型而霸氣的M Performance立體碳纖維後擾流尾翼則為車輛提供絕佳的下壓力，創造出完美的風阻係數；M Performance碳纖維後保下導流飾板及後保下擴散器，同樣以高質感碳纖維打造，讓車底空氣力學更加流暢穩定，盡顯BMW M2 Coupé紮實的賽車底蘊。另隱藏在油箱蓋內的M Performance碳纖維油箱飾蓋，為每一次的加油行程增添愉悅的視覺驚喜。
BMW M Performance加裝套件不僅為車輛量身打造出獨有的外觀造型，進入車室空間，最先映入眼簾的M Performance碳纖維迎賓門檻立即為乘客開啟令人期待的冒險旅程。M Performance碳纖維方向盤飾蓋搭配碳纖維換檔撥片組，無論是馳騁在賽道或徜徉在都會，皆大幅提升操駕手感及視覺刺激。六件式的M Performance碳纖維內飾板以高品質手工製開放式碳纖維材質組成，包括儀表及中控台等皆可看到獨特的碳纖維紋理結構，完美營造車室運動化氛圍；M Performance中央扶手麂皮飾蓋以漸層色塊設計，大幅提升車室質感，舒適頂級的麂皮觸感輔以M Performance字樣刺繡及M品牌經典三色車縫線，生於賽道的M熱血靈魂油然而生。M Performance碳纖維椅背飾蓋同樣以霧面碳纖維搭配麂皮包覆，競技且頂級的質感讓後座乘客也充份體驗M Power激情魅力。
喜愛全新世代BMW M2 Coupé專屬BMW M Performance套件的車迷們將可在全台BMW M展示中心一睹風采，巡迴日期自即日起至12/25，歡迎預約蒞臨賞車。