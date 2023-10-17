《人選之人》續集真的被耽誤了！製作人認受刺激　曝最快開拍時間

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但她沒有當作是困難，形容是外界的刺激，她說：「metoo就先來了，然後總統又來了，還是我們直接演第3怎麼樣？開玩笑的啦！第1季得到大家歡迎，是和這群小夥伴的關係，所以之後會是怎樣的故事，花比較多時間在討論，沒給大家壓力，也沒宣布續集準備開動，可能還在一個故事籌備內容狀態，大方向故事會需要調整，現階段就是搜集資料、田野調查，至少等到明年真實大選時間結束。」
當然，現實狀況還是會對這部戲有影響，她又再說一遍：「我是真心沒想過，人生會需要做政治題材的事，這次我們也經歷驚濤駭浪。」說著說著，林昱伶突然打住：「講太多了！（第2季）明年才有機會，現在多做田野調查。」對她來說是趟奇幻旅程。
謝盈萱被認為是最大遺珠，王淨沒遇到網內互打，順利叩關迷你劇女主角。她們有在社群上互相打氣，「在創造張亞靜角色時，很多時候，自己很多表演經驗或能力，是很需要靠對手演員給靈感的，盈萱姊在這方面一直激發我靈感，奠定角色很重要的人加，再加上她也把方方正正翁文方詮釋的很好，在我心裡，她已經是最佳女主角。」
入圍女配角獎項的爆花，有收到老公黃健瑋的祝福，「他很大方的祝福，畢竟我們一起度過十幾年看彼此成長，一方面我像他老婆，也像他女兒」，不過黃健瑋在《人選之人》演出自無緣入圍，她說：「多少有些失落，因為芳婷跟家競在戲裡關係是很緊密。」