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《人選之人》續集真的被耽誤了！製作人認受刺激　曝最快開拍時間

▲製作人林昱伶（右起）和導演林君陽、王淨和蔡亘晏出席金鐘入圍茶敘，透露《人選之人》第2季進度。（圖／記者陳明中攝影）
▲製作人林昱伶（右起）和導演林君陽、王淨和蔡亘晏出席金鐘入圍茶敘，透露《人選之人》第2季進度。（圖／記者陳明中攝影）

記者蔡依庭／台北報導

導演林君陽、製作人林昱伶今年推出影集《人選之人—造浪者》，入圍本屆金鐘獎14項大獎，今（17）日率領王淨和蔡亘晏（爆花）一同受訪，分享入圍心得。該劇已經著手計劃第2季，但林昱伶坦言，沒想過做劇會碰上政治問題，意指賴佩霞參選一事。她說出心裡話：「隨著外界變化不斷終止。」受到最大的刺激是「 metoo就先來了，然後總統又來了」，若要等開拍，應是等到明年總統大選完。

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▲王淨（圖／記者陳明中攝）
▲王淨認為對手演員很重要，能激盪出火花（圖／記者陳明中攝）
林君陽和林昱伶都被賴佩霞在真實世界宣佈參選而驚嚇到，尤其是他們拍戲多年，都沒想過會要處理政治問題。尤其眾人關心的第二季進度，林昱伶坦言：「本來結束時討論續集會是怎樣的內容，討論得很開心時，就有各式外界刺激出現，現在像是討論故事的階段。」

但她沒有當作是困難，形容是外界的刺激，她說：「metoo就先來了，然後總統又來了，還是我們直接演第3怎麼樣？開玩笑的啦！第1季得到大家歡迎，是和這群小夥伴的關係，所以之後會是怎樣的故事，花比較多時間在討論，沒給大家壓力，也沒宣布續集準備開動，可能還在一個故事籌備內容狀態，大方向故事會需要調整，現階段就是搜集資料、田野調查，至少等到明年真實大選時間結束。」

當然，現實狀況還是會對這部戲有影響，她又再說一遍：「我是真心沒想過，人生會需要做政治題材的事，這次我們也經歷驚濤駭浪。」說著說著，林昱伶突然打住：「講太多了！（第2季）明年才有機會，現在多做田野調查。」對她來說是趟奇幻旅程。

▲爆花坦言老公黃健瑋沒入圍而失落。（圖／記者陳明中攝）
▲爆花坦言老公黃健瑋沒入圍金鐘獎而失落。（圖／記者陳明中攝）
謝盈萱被認為是最大遺珠，王淨沒遇到網內互打，順利叩關迷你劇女主角。她們有在社群上互相打氣，「在創造張亞靜角色時，很多時候，自己很多表演經驗或能力，是很需要靠對手演員給靈感的，盈萱姊在這方面一直激發我靈感，奠定角色很重要的人加，再加上她也把方方正正翁文方詮釋的很好，在我心裡，她已經是最佳女主角。」

入圍女配角獎項的爆花，有收到老公黃健瑋的祝福，「他很大方的祝福，畢竟我們一起度過十幾年看彼此成長，一方面我像他老婆，也像他女兒」，不過黃健瑋在《人選之人》演出自無緣入圍，她說：「多少有些失落，因為芳婷跟家競在戲裡關係是很緊密。」

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