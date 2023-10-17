北韓不只提供武器　南韓控平壤協助哈瑪斯戰術

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匿名官員也提到，先前媒體報導哈瑪斯使用的F-7火箭推進榴彈，就是北韓出口RPG-7的使用名稱。北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）先前報導否認哈瑪斯使用北韓武器的說法，並稱此為美國政府嘗試將衝突責任轉嫁至第三國的手段。
除武器外，官員指出，哈瑪斯使用戰術與北韓有許多類似之處，包括選在假日凌晨突襲、使用大規模砲彈攻擊突破「鐵穹」（Iron Dome）防禦，以及利用無人機干擾監視、通訊及管制體系等，都與南韓軍方預測北韓可能採取的戰略相同，認為北韓有可能為哈瑪斯提供戰略或訓練支援。
其中哈瑪斯利用動力滑翔翼突破以色列防衛網的方式，就是北韓過去公開過的戰術。官員說明，南韓政府在2015年左右於前線建構智慧警戒系統，大幅限制北韓的陸上滲透戰術，北韓軍方因此致力於強化利用滑翔翼的空中戰鬥訓練，並曾在2016年底公開以滑翔翼對青瓦台發動攻擊的訓練內容。
官員認為，透過這次突襲以色列檢視實效後，平壤當局很有可能將類似戰術用於攻擊南韓，因此有必要就此補強南韓目前防禦體系與策略。南韓軍方也會記取以色列教訓，持續透過與美國合作的聯合監視系統密切關注北韓相關動向。
此外，可攜帶核武器的美國空軍戰略轟炸機B-52今天首次降落於南韓境內，除參與於京畿道城南市舉行的首爾國際航空航天暨軍工展覽會（ADEX 2023）外，也與南韓空軍進行聯合空中演習。外界分析，B-52這次降落於南韓境內，是對熱衷於強化核武和飛彈能力的平壤當局發出警告。（編輯：陳惠珍）1121017
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