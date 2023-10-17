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北韓不只提供武器　南韓控平壤協助哈瑪斯戰術

▲南韓合同參謀本部官員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）不只使用北韓武器，分析結果顯示哈瑪斯與平壤當局可能在戰術、訓練上有多種直接或間接關係。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓合同參謀本部官員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）不只使用北韓武器，分析結果顯示哈瑪斯與平壤當局可能在戰術、訓練上有多種直接或間接關係。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）南韓合同參謀本部官員今天表示，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）不只使用北韓武器，分析結果顯示哈瑪斯與平壤當局可能在戰術、訓練上有多種直接或間接關係。

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韓聯社報導，南韓合同參謀本部高層相關人士今天向媒體表示，近期積極支援哈瑪斯的武裝部隊或哈瑪斯轄下武裝團體使用武器，推測為北韓製的122mm多管火箭砲，陸續在以色列周邊區域出現，研判北韓正持續向中東國家及當地武裝團體出口武器。

匿名官員也提到，先前媒體報導哈瑪斯使用的F-7火箭推進榴彈，就是北韓出口RPG-7的使用名稱。北韓官媒北韓中央通信社（KCNA）先前報導否認哈瑪斯使用北韓武器的說法，並稱此為美國政府嘗試將衝突責任轉嫁至第三國的手段。

除武器外，官員指出，哈瑪斯使用戰術與北韓有許多類似之處，包括選在假日凌晨突襲、使用大規模砲彈攻擊突破「鐵穹」（Iron Dome）防禦，以及利用無人機干擾監視、通訊及管制體系等，都與南韓軍方預測北韓可能採取的戰略相同，認為北韓有可能為哈瑪斯提供戰略或訓練支援。

其中哈瑪斯利用動力滑翔翼突破以色列防衛網的方式，就是北韓過去公開過的戰術。官員說明，南韓政府在2015年左右於前線建構智慧警戒系統，大幅限制北韓的陸上滲透戰術，北韓軍方因此致力於強化利用滑翔翼的空中戰鬥訓練，並曾在2016年底公開以滑翔翼對青瓦台發動攻擊的訓練內容。

官員認為，透過這次突襲以色列檢視實效後，平壤當局很有可能將類似戰術用於攻擊南韓，因此有必要就此補強南韓目前防禦體系與策略。南韓軍方也會記取以色列教訓，持續透過與美國合作的聯合監視系統密切關注北韓相關動向。

此外，可攜帶核武器的美國空軍戰略轟炸機B-52今天首次降落於南韓境內，除參與於京畿道城南市舉行的首爾國際航空航天暨軍工展覽會（ADEX 2023）外，也與南韓空軍進行聯合空中演習。外界分析，B-52這次降落於南韓境內，是對熱衷於強化核武和飛彈能力的平壤當局發出警告。（編輯：陳惠珍）1121017

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