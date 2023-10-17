瓜地馬拉選後示威釀傷亡　內政部長請辭

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本月2日，在中美洲人口最多國家瓜地馬拉各地展開的抗議活動整體來說過程平和，不過西部馬拉卡坦鎮（Malacatan）今天傳出有1人死亡、4人受傷。
政府聲明指出，約50人攜帶槍枝、木板和石塊，試圖驅散馬拉卡坦鎮的抗議活動，警方則逮捕11名暴力滋事分子。
當地援助人員卡德隆（Diego Calderon）說：「我們替4名傷者進行治療，另1人當場死亡，他們都是遭到槍擊。抗議人士遭到武裝團體攻擊。」
目前尚不清楚發動攻擊的武裝團體身分。
今天稍早，檢察總長以內政部長巴利安托斯（David Barrientos）未下令安全部隊把遭到示威人士封鎖的道路解除封鎖為由，要求將他免職。
批評人士指控檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）濫用職權，目的是要阻止阿雷巴洛於明年1月就職。許多抗議人士也要求將他解職。
巴利安托斯已向右翼總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）遞出辭呈，表示自己任內奉公守法並尊重人權，但「當前國家深陷複雜情勢」之際，他將辭去內政部長一職。
武裝團體和警察近日為掃蕩部分示威活動，在不同地區引發暴力衝突，不過這些事件彼此之間大多並無關聯。（譯者：何宏儒/核稿：施施）1121017