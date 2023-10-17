▲ 台灣剛發表 北美就改款 Nissan X-Trail外觀更新加上Google車機系統

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Nissan X-Trail在今年才於台灣全新亮相，除了1.5升VC-Turbo引擎加上微油電的動力之外，還有進口的e-POWER混合動力技術，而現在於北美市場正式發表中期改款車型，外觀上可以看到水箱護罩明顯不同，放大之外也使用了橫柵式的設計，下方進氣壩也放大了一些，而分離式頭燈部分則沒有變化，不過換上了全新的水箱護罩之後，頭燈與水箱護罩的連結更為順暢，全新的車頭也帶來了更多的大器感，另外尾燈部分則有全新式樣，與粗壯的車輛風格更為契合，輪圈組則是有全新的19吋式樣，另外還有新的車色選擇。
內裝則是有明顯的提升，現在高規車型擁有12.3吋的車載娛樂系統螢幕，低規則是8吋的大小，配備上12.3吋的全數位儀表，在硬體方面與先前相同，不過軟題則是使用了Google系統，內建了Google Map、Google Assistant，並且可以使用Google Play商店內的應用程式，當然也可以登入車主的帳號直接連結所有功能，而不想這麼麻煩的車主也可以直接使用無線Apple CarPlay以及Android Auto(8吋車機為有線配置)，而在動力部分完全沒有改變，1.5升VC-Turbo擁有201匹最大馬力，台灣市場部分應該不會那麼快就跟上更新腳步。