導入 Google 車機系統 2024 小改款 Nissan Rogue / X-Trail 登場

台灣剛發表 北美就改款 Nissan X-Trail外觀更新加上Google車機系統

▲ 台灣剛發表 北美就改款 Nissan X-Trail外觀更新加上Google車機系統
▲ 台灣剛發表 北美就改款 Nissan X-Trail外觀更新加上Google車機系統

Carture 車勢文化

台灣稱作X-Trail，而北美則是叫做Rouge，這輛車在美國現在推出了全新中期改款車型，或許有些車迷還記得這輛車其實在台灣也才發表沒多久，但現在推出中期改款只針對了內外觀做出調整，動力部分則是完全沒有變化，而其實北美市場也沒有輕油電以及e-POWER的動力選擇，最有感的除了外觀之外就是車機系統使用了Google系統，將可以更融入車主的生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北美Nissan Rouge現在推出中期改款，但是動力系統並沒有任何提升。
北美Nissan Rouge現在推出中期改款，但是動力系統並沒有任何提升。
Nissan X-Trail在今年才於台灣全新亮相，除了1.5升VC-Turbo引擎加上微油電的動力之外，還有進口的e-POWER混合動力技術，而現在於北美市場正式發表中期改款車型，外觀上可以看到水箱護罩明顯不同，放大之外也使用了橫柵式的設計，下方進氣壩也放大了一些，而分離式頭燈部分則沒有變化，不過換上了全新的水箱護罩之後，頭燈與水箱護罩的連結更為順暢，全新的車頭也帶來了更多的大器感，另外尾燈部分則有全新式樣，與粗壯的車輛風格更為契合，輪圈組則是有全新的19吋式樣，另外還有新的車色選擇。

內裝則是有明顯的提升，現在高規車型擁有12.3吋的車載娛樂系統螢幕，低規則是8吋的大小，配備上12.3吋的全數位儀表，在硬體方面與先前相同，不過軟題則是使用了Google系統，內建了Google Map、Google Assistant，並且可以使用Google Play商店內的應用程式，當然也可以登入車主的帳號直接連結所有功能，而不想這麼麻煩的車主也可以直接使用無線Apple CarPlay以及Android Auto(8吋車機為有線配置)，而在動力部分完全沒有改變，1.5升VC-Turbo擁有201匹最大馬力，台灣市場部分應該不會那麼快就跟上更新腳步。

全新外觀擁有更大的水箱護罩也改變造型，但分離式頭燈則與過去相同。
全新外觀擁有更大的水箱護罩也改變造型，但分離式頭燈則與過去相同。
提供全新19吋的輪圈式樣，車輛規格也沒有變化。
提供全新19吋的輪圈式樣，車輛規格也沒有變化。
尾燈換上了更為大面積的設計，稜角有型的樣貌與車輛共同營造出大器氛圍。
尾燈換上了更為大面積的設計，稜角有型的樣貌與車輛共同營造出大器氛圍。
內裝配置則都相同，不過現在有深棕色的顏色選擇。
內裝配置則都相同，不過現在有深棕色的顏色選擇。
螢幕配置高規車型一樣是12.3吋，但是車機現在使用了Google系統，相關軟體可以直接使用。
螢幕配置高規車型一樣是12.3吋，但是車機現在使用了Google系統，相關軟體可以直接使用。
動力部分完全沒有更動，依舊是1.5升VC-Turbo動力，在北美沒有e-POWER的動力選擇。
動力部分完全沒有更動，依舊是1.5升VC-Turbo動力，在北美沒有e-POWER的動力選擇。

TOYOTA YARiS CROSS 於信義區舉辦扭蛋機裝置藝術活動

Mercedes-Benz GLS 正式發表，Maybach GLS 600 4MATIC 同步上市！

2023 前三季保時捷全球與台灣市場皆展現雙位數成長

BMW M2 Coupé 推 M Performance 升級套件

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞