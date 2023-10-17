冷氣用三年就壞！家電達人抓出問題點 可能是「沼氣」惹得禍
家中的冷氣和冰箱通常一用就是十幾年，但卻有民眾是家電殺手，用不到三年冷氣、冰箱陸續報修，甚至無法維修只能報廢，大家電使用壽命不到三年，關鍵的原因出在哪裡？家電達人486先生就發文直指兇手其實就是「沼氣」惹得禍！
記者周淑萍/綜合報導
486先生指出這並不是罕見的情況，建議民眾可以檢查一下家裡的冷氣和冰箱排水管最後是否接到排水溝，或是與大樓汙水、化糞池的廢氣管共管使用，他進一步解釋，水溝、排水溝、大樓汙水管等會有沼氣產生，而沼氣成分中的硫化氫會造成機具和銅管侵蝕，他也建議民眾可觀察連接的銅管呈現是正常黃銅色還是已經變成黑色，如果是黑色可能需要思考管線的配置，避免沼氣持續影響家電的使用壽命。
像是冷氣機經常遇到銅管被沼氣腐蝕造成冷媒外漏的情況，若嚴重到無法修復就只能換新。而很常看見老舊公寓將排水管和化糞池的排水做在一起，短時間內也難以處理。486先生建議可以加裝一個簡易的存水彎或是阻氣盒來防止沼氣入侵，或是挑選抗腐蝕設計的冷氣機降低受損機率，延長使用年限。
準備買新房的民眾則可注意建商是否有將沼氣問題納入機電設計，例如有些會加裝氣壓平衡吸氣閥防止排水管沼氣及異味，或排水管處多做一個分離設計，讓沼氣回流時得以溢散。