高雄萬聖節大遊行　陳其邁邀親子一起搞怪討糖

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁說，10月28日萬聖節當天他也會有「新風格」在萬聖節呈現給大家；高雄市教育局也表示，活動鼓勵學校團體報名或是親朋好友們組隊參與，當天也準備1500個萬聖節發光搖搖棒。活動當天下午 4 點將在文化中心開放現場報名，供小朋友排隊領取，並邀請高雄熊、街頭藝人與大小朋友同樂。
高雄市政府將於10月28日晚間首度舉辦「2023萬聖節大遊行-不給糖就搗蛋」，大同國小小朋友今（17）日也打扮成萬聖節「小鬼」有巫師、小紅帽與南瓜人等，由校長陳詠禎帶領萌鬼現身市府，向裝扮成魔法師的陳其邁市長討糖，此次活動以「萌鬼萬聖夜」為變裝主題，同時融入臺灣文化元素，搞怪討糖，市長陳其邁當天也將以神秘角色扮裝與「萌鬼團」一起登場與大家同樂。
10月28日周六遊行路線位於新興區五福二路北側路段，起點為文化中心，終點為中央公園，從晚上6點到8點將由特別打造5米高8米長的大型南瓜遊行車及各種萌鬼一起遊行陪孩子們度過歡樂的萬聖節，當天遊行隊伍也會有幾位超級主角，會在活動當天現身與大家搗蛋說嗨，沿街也將貼心設置三個補水站以及周圍超過 50 個店家逗趣地互動討糖。
陳其邁說，10月28日萬聖節當天他也會有「新風格」在萬聖節呈現給大家；高雄市教育局也表示，活動鼓勵學校團體報名或是親朋好友們組隊參與，當天也準備1500個萬聖節發光搖搖棒。活動當天下午 4 點將在文化中心開放現場報名，供小朋友排隊領取，並邀請高雄熊、街頭藝人與大小朋友同樂。