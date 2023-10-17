7-11咖啡單杯400元！「3款藝伎咖啡」新登場 精品咖啡第2杯半價
搶攻精品咖啡客群，7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」第三度推出「阿里山咖啡˙藝伎大賞」，開賣3款土青農種植的藝伎（Geisha）咖啡，單杯售價在250元至400元，可謂是咖啡界的愛馬仕，喜歡品嚐精品咖啡的千萬別錯過，並且「CITY PRIMA精品咖啡」月31日前也有第2杯半價優惠。全家則有限定取件優惠，活動期間選擇全家領取網購包裹，可獲得9元拿鐵兌換券。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，自2021年起即參與阿里山莊園咖啡精英交流賽競標，爭取獲獎肯定的限量精品豆滿足消費者挑剔味蕾，今年精選3款本土青農種植的藝伎(Geisha)咖啡。
包括「阿里山-青葉莊園藝伎(水洗)」、「阿里山-鄒築園藝伎(日曬)」、「阿里山-豐山村藝伎(日曬)」細緻手沖咖啡，其中前兩個品項更獲得今年度「阿里山莊園咖啡精英交流賽」頭等獎肯定。3款限定精品咖啡，將自10月18日至11月14日於7-11全台21間門市限量販售，每杯售價250元至400元。
同時，目前已進駐6,000家門市的「CITY PRIMA精品咖啡」，自10月18日至10月31日，推出大杯任選第2杯半價優惠，並且今年首度與金鐘獎推出聯名杯套，設計概念以「碰撞」主視覺融合品牌橘色，搭配線條與色塊鮮明對比，為精品咖啡換上亮眼新裝。
而全家則有10月18日至22日限定取件優惠，門市取一件包裹送一張「熱經典拿鐵（小杯）9元優惠券」，取1件即贈送1張，單筆最多可贈送5張，超過5件包裹別忘分批領取，優惠券可兌換至10月29日，優惠券限量200萬組，送完為止。