沐青推龍蝦義麵「買一送一」　星饗道吃到飽對身分證中4碼四贈一

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「蒜香龍蝦義大利麵」是特選來自加勒比海純淨海域的龍蝦，以奶油、胡椒、鹽等提味，配蒜香清炒義大利麵，吸收飽滿鮮甜蝦汁，吃起來更涮嘴，餐廳很貼心，義麵也可換成義式燉飯，同樣對味。
另外，午茶時段推出專屬夢幻摩天輪，由澳洲藍帶金獎甜點師傅張晏銘規劃推出六款甜點，搭配花草茶或是世界盃烘豆大賽冠軍配方手沖咖啡。此外，還推出千層系列蛋糕，以20層手工蛋皮層層堆疊，搭配法國卡邦鮮奶油，由師傅特選日本進口中澤鮮奶油研發的原味千層、比利時巧克力、靜岡焙茶、台灣南瓜還有酸酸甜甜的覆盆子，共五種口味。留日麵包師傅李志豪也推出經典美味「原味巨蛋麵包」，有金黃的外皮與鬆軟的內裡，風味質樸卻清雅迷人。
享得道Hotel也推出線上旅展，沐青餐廳推餐券，買10送1、買20送4。同集團星饗道國際自助餐也推出餐券優惠，平日午餐通用券一套十張每套6800元，憑身分證字號中「1010」兩個特定數字，若中兩碼即享85折優惠；三碼享8折，四碼即享四人同行一人免費的超值優惠。
另外，王品旗下炸豬排「品田牧場」，10月在台中市區開出台中文心五權西店、台中米平方店，鄉民所愛的「進擊の巨蝦黃金豬排」、「厚切腰內明太子大阪燒」與「雙倍顎勢力豬排漢堡」等主餐與越光米飯、飲料、高麗菜絲無限享用歡樂吧，現在台中鄉親都吃得到。台中文心五權西店訂於即日起~11/17
期間，平日到店內用並拍照打卡，就享第二客套餐6折優惠。