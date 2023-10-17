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足球／勝利全國少年足球聯賽4地開踢　前中華男足主帥陳貴人帶兵

▲全國少年足球聯賽「勝利聯賽Victory League」2023年邁入第十屆，台灣北中南4地開踢，明年5月進行全國總決賽。（健身工廠提供）
▲全國少年足球聯賽「勝利聯賽Victory League」2023年邁入第十屆，台灣北中南4地開踢，明年5月進行全國總決賽。（健身工廠提供）

記者路皓惟/綜合報導

台灣足球界盛事「勝利聯賽Victory League」，2023年邁入第十屆擴大舉行，從今年10月第二周開始，在台北、新竹、台中、高雄四地舉辦 Victory League 全國少年足球聯賽，此賽季非凡有意義，總計201支隊伍參賽，此賽事從學齡兒童開始養成，分為U8、U10、U12、U14四個等級，採取七人制賽事，從四個區域脫穎而出之隊伍，2024年5月將前往高雄楠梓足球場進行全國總決賽。

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Victory League第一次成為全國聯賽，高雄區報名隊伍達36 隊，該賽事已於15日在高雄楠梓足球場正式開踢，每一場比賽場邊湧入許多選手和家長，現場氣氛熱烈，加油聲此起彼落，為勝利聯賽開啟新的一頁。

U14比賽由傳統強隊高雄後勁國中對戰PWFC，兩隊在上半場打得激烈，裁判在尺度上也吹得嚴格，雙方幾次射門都差臨門一腳，中場休息時，執掌PWFC組別U14的教練陳貴人，立刻對小將們調整觀念以及得分方式，果然奏效，下半場開始五分鐘，左邊翼的連于翔，極具壓迫性的高大身軀踢出強勁地面球，爆炸性的破壞力讓PWFC先持得分，PWFC取得領先後，球員們開始將重兵配置在自家半場，強化防守，在隊友互助下，禁區選擇對角傳給前鋒王梓安，成功吊射再攻一分PWFC持球比例高，整體進攻傳導展現絕佳默契，後勁國中雖然有幾波不錯攻門機會，卻都無功而返，最終2:1，PWFC勝出。

「我們這支球隊非常有想法，在比賽時會先思考、觀察判斷，最後做決策，而不是大腳亂踢，知道自己缺點的球隊，最難能可貴。」此賽亦是陳貴人教練加入PWFC俱樂部首戰，旗開得勝。

Victory League 全國少年足球聯賽，目的是讓台灣小足球員們有固定賽事參與，足球是世界上最受歡迎的運動之一，也是目前所有運動項目中最多參與人數的運動，所以勝利聯賽盼成為基層聯賽，讓參與者同職業球員般，透過比賽累積經驗、持續進步，勝利聯賽為期8個月賽季，於2023年10月中旬展開，直到2024年5月冠軍賽，更期盼一個健全的聯賽制度，為培養台灣少年與青少年球員養成重要基礎搖籃。

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