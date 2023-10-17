范雲稱哈佛森遭馬政府打壓！羅智強痛批造謠：不折不扣的民主之恥

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羅智強說，范雲第一版的臉書貼文點名「馬總統」要求哈佛森不要批評中國，被發現是造謠後，馬上把臉書貼文改成「馬政府」要求他不要批評中國，證明她即使知道馬總統並沒有說那些話，但還是硬要栽贓造謠，痛批「這才是不折不扣的台灣民主之恥。」
羅智強表示，哈佛森的意思是他在演講前，有人要他不要批評中共，但「可恥的范雲，居然直接栽贓給馬總統，這種下作的行徑，再次證明綠營抹黑、抹紅的骯髒卑鄙手段無下限」；哈佛森說的演講應該是參加2010年在台舉辦的第六屆「東亞NGO論壇」，當時他擔任總統發言人，馬英九的行程有一定的SOP ，當天因為行程太多，馬於論壇開幕式致詞後即離開，根本沒有與哈佛森交談，而事實上，馬英九很多的公務行程，也都是致詞後就離開，並沒有針對性。
羅智強表示，范雲說哈佛森因不服要求，結果回程被司機放生，飯店行李直接被清出房，這筆帳也算到馬英九頭上，不過「東亞NGO論壇」是由台灣民間NGO組織舉辦，馬英九怎可能會管到與會人士的行程安排？「造謠也要一個有點說服力的草稿」。
羅智強直批，哈佛森2010年8月發表的文章紀錄來台見聞，即使文中偏頗的用一貫的民進黨視角批評馬政府，也未提到他此次說的那些事，「想也知道，若真有其事，當年早就成為民進黨攻擊的材料，還輪得到13年後讓范雲爆料？」