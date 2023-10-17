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范雲稱哈佛森遭馬政府打壓！羅智強痛批造謠：不折不扣的民主之恥

▲民進黨不分區立委范雲表示，哈佛森第一次來台時，當時總統總統馬英九叮囑他「盡量不要批評中國政府」，是台灣民主之恥；總統府前發言人、大安區立委參選人羅智強強調兩人並無交談。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.17）
▲民進黨不分區立委范雲表示，哈佛森第一次來台時，當時總統總統馬英九叮囑他「盡量不要批評中國政府」，是台灣民主之恥；總統府前發言人、大安區立委參選人羅智強強調兩人並無交談。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.17）

記者孫唯容／綜合報導

立法院長游錫堃今（17）日接見美國人權基金會執行長哈佛森（Thor Halvorssen），民進黨不分區立委范雲表示，哈佛森第一次來台時，當時總統總統馬英九叮囑他「盡量不要批評中國政府」，是台灣民主之恥；總統府前發言人、大安區立委參選人羅智強指出，當時馬英九行程滿檔，致詞完就離開，完全沒和哈佛森講到話，痛批范雲才是「不折不扣的台灣民主之恥」。

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羅智強表示，范雲轉述哈佛森與游錫堃見面時的談話，批評馬總統「下跪中共」，但事實真是如此嗎？羅智強說，哈佛森，根本不是這樣講！我有的證人可以證明哈佛森，不是這樣講那個證人，就是范雲。

羅智強說，范雲第一版的臉書貼文點名「馬總統」要求哈佛森不要批評中國，被發現是造謠後，馬上把臉書貼文改成「馬政府」要求他不要批評中國，證明她即使知道馬總統並沒有說那些話，但還是硬要栽贓造謠，痛批「這才是不折不扣的台灣民主之恥。」

羅智強表示，哈佛森的意思是他在演講前，有人要他不要批評中共，但「可恥的范雲，居然直接栽贓給馬總統，這種下作的行徑，再次證明綠營抹黑、抹紅的骯髒卑鄙手段無下限」；哈佛森說的演講應該是參加2010年在台舉辦的第六屆「東亞NGO論壇」，當時他擔任總統發言人，馬英九的行程有一定的SOP ，當天因為行程太多，馬於論壇開幕式致詞後即離開，根本沒有與哈佛森交談，而事實上，馬英九很多的公務行程，也都是致詞後就離開，並沒有針對性。

羅智強表示，范雲說哈佛森因不服要求，結果回程被司機放生，飯店行李直接被清出房，這筆帳也算到馬英九頭上，不過「東亞NGO論壇」是由台灣民間NGO組織舉辦，馬英九怎可能會管到與會人士的行程安排？「造謠也要一個有點說服力的草稿」。

羅智強直批，哈佛森2010年8月發表的文章紀錄來台見聞，即使文中偏頗的用一貫的民進黨視角批評馬政府，也未提到他此次說的那些事，「想也知道，若真有其事，當年早就成為民進黨攻擊的材料，還輪得到13年後讓范雲爆料？」

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