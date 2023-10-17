2023台灣設計展倒數一週把握機會「○起來」

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由工二建築和星濱山共創工作室所策劃的「共生〇」《異他方》，以溫室結構創造巨型環狀展區，並將展場區分為內環與外環，外環透過紀實描寫「移民力的16位帶路人」的生活，包括燦爛時光-東南亞主題書店、永和中興街韓國商圈發展協會、五股眷村文史館、鳴個喇叭!緬甸街等，在推廣者、保存者、轉譯者、傳承者四種角色分類下，帶出每人的故事作為入門新北多元想像的起點，內環則可見巨型環形投影「新北群像寫真」，利用懸掛四座投影機投影畫面，特別從「新北日常」講述新北現今所融合的多元文化內容，傳達「異鄉成為故鄉、故鄉成為他方、他方是我方」的心境。
由策展團隊青沐+東海醫院設計工作室策劃的「製造〇」《@®©》，以銀色鋼板與塑膠浪板搭建如同工廠的展區，聚焦傳統製造產業的轉型，從「聚」黑手聚落、「轉」翻轉製造、「動」驅動整合、「新」造物革新等面向串連出新北城市發展的產業方向，其中不僅有精選跨域創新案例像是淡水的燈具設計品牌META DESIGN跨界推動「工地計劃」，將建築廢棄物透過設計與工藝再造轉化成家具和擺飾，如將鋼筋餘料加工成層架、將回收的工地安全網結合進吊燈的設計等等，還有「COC產業跨域創新平台」展出結合城市發展政策，以設計引動產業參與城市創新的共創成果，如由正隆公司攜手MUJI RENOVATION空間改造企劃在新埔國中補校教室以回收紙空間再造跨齡共融場域。
「新潮〇」《Life in Circle》由無氏製作發想策劃，從新北青年生活切片、路徑取樣，將在地田調與採集，轉化為6種屬於「生活在新北」最young的年輕視角，以及8種「理想在現地」的自我展演。藉由AI技術模擬出6位不同類型的新北青年，以「繼業傳承青」、「曖曖生活青」、「地下造夢青」、「工藝自造青」、「爛泥發芽青」、「先鋒落腳青」六種角色定位，邀請曾入圍金馬獎「最佳美術設計」的陳炫劭率領團隊，透過人物與場景的設定，細膩刻畫6種類型青年的生活空間，舉凡從房內的物件擺設如啤酒罐、七彩旋轉燈、冰箱上的貼紙，到牆壁的材質和色彩如海報、塗鴉等，寫實反映他們的個性與日常，每間房間內搭配播放的是與「嘻哈龍虎門」合作打造專屬新北的全新音樂創作，取材來自新北或曾居住新北的音樂人，以自身經歷或是擷取田調受訪者們的居住體驗，邀請民眾親自來展場細細品味。
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