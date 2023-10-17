百噸人道物資卡「關」！加薩、埃及邊境仍混亂 拉法關口遲未開
以色列7日遭受巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）突襲後，隨即進行反擊，不僅連日報復性轟炸，切斷加薩水源、燃料等重要民生物資供應，衝突升溫之下，造成雙方死亡已超過4000人死亡。儘管16日時曾傳出停火消息，但最新消息傳出，目前約達100輛載有人道救援物資卡車仍卡在埃及過境點拉法關口外等待進入。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《路透社》、《BBC》等外媒報導，美國先前表示，正與以色列共同制定一項援助計劃，用卡車為加薩地區運送人道援助物資，預定在17日進入過境點「拉法過境關口」（Rafah border crossing）。
拉法過境關口位於埃及西奈半島（Sinai Peninsula）與加薩走廊邊界，雖然埃及有意開放埃及這側的關口，但是以色列政府還沒允許且以軍對巴勒斯坦那側仍在轟炸因此無法使用。16日時還傳出，以色列襲擊了加薩過境點附近地區。
載有援助物資的卡車稍早從阿里什（El-Arish）駛向拉法關口，阿里什距離拉法關口約45公里。消息人士表示，目前多達約有160輛卡車、數百頓的援助物資卡在拉法關口外等待。埃及紅新月會的一名官員表示，「雖然被要求前往拉法關口，但我們沒有被告知具體開放的時間。」
據了解，自12日以來，從約旦、土耳其、阿拉伯聯合大公國、世界衛生組織和紅十字會等援助物資已陸續抵達艾里斯。