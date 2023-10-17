智慧製造當道！勞動部高屏澎東分署助青年一展長才

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郭耿華說，此一青年就業旗艦計畫，自112年7月1日起，訓練期間給薪達3萬4000元，雇主可享最高5萬4000元的補助。
郭耿華指出，隨著近幾年來，生產設備相繼智慧化，盧姓青年看準此一趨勢，運用勞動部高屏澎東分署青年就業旗艦計畫，在東台精機公司安排的職場導師帶領下，他補強專業，成為機械設計工程師，在智慧製造領域一展長才、綻放耀眼光芒。
盧姓青年擁有機械製圖相關證照，在偶然機會下，得知東台精機參與勞動部高屏澎東分署青年就業旗艦計畫，有完善的師徒制，可以透過前輩的教導，學習到業界所需的實務技能，學到機械設計專業，且該公司近年朝智慧生產的方向邁進，正切合他心中想持續學習發展的目標，他帶著一份期待和挑戰的心情投遞履歷，嘗試應聘機械設計工程師職務，在意外與驚喜中獲得錄取。
郭耿華並指出，東台精機公司透過勞動部青年旗艦計畫打造培訓體系，安排資深員工擔任盧姓青年的職場導師，手把手帶他認識工作環境、公司制度，以及機械設計專業技術，不僅讓他快速進入狀況，且在有問題時可以從旁引導解決，扎實的累積實務經驗，且在工作崗位訓練期間，展現積極學習的態度，也勇於表達自己的看法見解，讓公司主管讚譽有加，也備受肯定。