台灣設計展「圈內人」心理測驗席捲全球瘋玩 破2億瀏覽量
2023台灣設計展首度在新北市舉辦，今年主會場移師到鶯歌舉辦，為響應本屆「○起來」圈主題，台灣設計展搶先推出尋找「圈內人」線上心理測驗，設計有趣的12個情境式問題融入新北市特色出題，如其中老人喝茶的題目就是與坪林茶業做結合，玩家選擇後，即測出你是自帶什麼屬性的人格！
生活中心/綜合報導
新北文化局表示，該心理測驗是由台灣設計研究院行銷合作團隊「一途創意」企劃及執行，參考MBTI的16 型人格測驗，推出台灣設計展尋找你的「圈內人」，透過線上趣味互動，增加台灣設計展能見度，以新北各自然地理、文化產業等特色，設計12道題目，同時規劃英文版本，呼應新北的多元及新住民議題，希望讓世界一起圈起來，據文化局統計該心理測驗全球瘋傳至美國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼等地，超萌「圈內人」心理測驗，也熱絡全臺親朋好友間的話題與討論，由人與人的議題互動親近，不只帶動設計展官網瀏覽人次創新高超過600萬，也讓海外看見台灣設計力。
2022 台灣文博會舉辦時，官方也以 MBTI 的16型人格測驗為根基，推出類似心理測驗「你是什麼形狀的人」，引發話題。截至10/12台灣設計展超萌「圈內人」心理測驗網站全球已突破1340萬人次進站，瀏覽次數更超過2億人次。